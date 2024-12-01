Бизнес-сообщество представило идеи по развитию исторической части Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-план преобразования исторической части Тюмени презентовал предпринимательскому сообществу глава города Максим Афанасьев. Задача — сделать так, чтобы жители и гости областной столицы глубже познакомились с богатой историей первого города Сибири.

Мастер-план получил соответствующее название - "Врата Сибири". К его разработке команда одноименного Центра стратегического развития приступит в 2025 году. В дальнейшем его вынесут на общественное обсуждение. На площадку "Сибири" планируют пригласить предпринимателей, чтобы вовлечь их в возможные проекты. В итоге, по словам Максима Афанасьева, будет создан большой бизнес-кейс для Тюмени, включающий брендинг, новые стратегии инструменты.

"Есть возможность сконцентрировать усилия и сделать единую экосистему среды, которая будет отвечать нашим амбициям. Все идет синхронно: резидент поставил задачу разработать мастер-планы 200 российских городов. Это не имеет отношение к Генплану, модель взята из бизнеса. Например, когда на территорию приходит девелопер, он строит не квадратные метры, а среду, в которой люди захотят жить. Определяются смыслы, в соответствии с которыми застройщики разрабатывают документ. Исходя из этой логики, предлагается сфокусироваться на части города, которая связана с исторической айдентикой", — сказал глава города.

Максим Афанасьев добавил, что разные компании уже преобразуют локации в областной столице. Так, предприниматели готовы своими силами продлить набережную от мультицентра "Контора пароходства" до моста на ул. Профсоюзной. В 2025 году к преображению первого участка протяженностью 500 метров планирует приступить компания "Брусника". Чтобы новая среда выглядела гармонично, уже сейчас планируется разработать сценарий развития этой территории, в том числе наполнить ее решениями для реализации инвестиционного потенциала.

В рамках мастер-плана поставлена задача — восстановить все объекты культурного наследия, чтобы сохранить тюменскую айдентику. Также застройщики выступили с идеей продемонстрировать утраченные здания в пространстве с помощью архитектурных приемов. Это может быть определенный элемент или арт-объект. Например, стилистика деревянного моста через Туру, который обрушился в 1982 году, — в районе Городищенского лога.

По мнению Максима Афанасьева, историческая среда всегда духовно подпитывала человека, где бы он ни находился, и вызывала чувство гордости. Так начинается переход от мышления потребителя к созидателю.

Следующая цель в рамках мастер-плана развития исторической части Тюмени — сделать город более зеленым. Это значит, что существующий подход к озеленению будет максимально усовершенствован.

Качественное преображение ждет и общественные пространства. Все территории в центре города, по словам Максима Афанасьева, нужно использовать максимально эффективно. Так, площадь Солнца на пересечении улиц Первомайской и Ленина сейчас воспринимается как транзитная, а необходимо сделать так, чтобы горожане и гости шли на нее целенаправленно. Глава города уверен: людям нужна не просто красивая среда: тротуары, светильники, но то, что вызывает эмоции.

"Задача амбициозная. Сделать эту работу в одиночку невозможно. Именно на таких встречах мы должны говорить о бизнесе, который появится на территории. Конечно, преимущественно, это малый бизнес. Инвестору, предпринимателю можно будет выстраивать свой план развития в среднесрочной перспективе с учетом окончательной редакции документа. Если мы запрограммируем территорию в сценарии, то каждый будет иметь возможность стать сопричастным в своей нише", — отметил глава города.

Встреча, посвященная будущему Тюмени, прошла по инициативе Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Она собрала предпринимателей из разных областей экономики. Некоторые из них уже поделились идеями.

Дизайнер, архитектор, основатель природного комплекса "Гнездо" Алена Мельникова предложила создать в центре города пространство, объединяющее и ремесленников, и проектировщиков городской среды, и архитекторов. Предполагаемым местом для их размещения может стать каменный гостиный двор в районе Моста влюбленных.

Внести свои предложения могут и горожане. Сделать это можно в комментариях к посту в Telegram-канале Максима Афанасьева.

Инна Пахомова