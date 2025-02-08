Тюменцы на I Фестивале снежных фигур создадут 20 персонажей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль снежных фигур "Сибирский край" впервые проходит в экопарке "Затюменский" 8 и 9 февраля. В конкурсе по созданию композиций участвуют 20 команд. Каждая создаст персонажа – героя сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" или популярных мультфильмов.

Изготовление снежных фигур подарит тюменцам много позитивных эмоций, объединит семьи еще больше, уверена заместитель главы Тюмени Дина Горковец.

"Все заряжены на победу, но здесь главное – не победить, а провести замечательно время. Тематика фестиваля выбрана неслучайно, связана с 210-летием со дня рождения Петра Ершова, и персонажами мультфильмов, которые любят горожане. Много людей на фестивале, семей с детьми, думаю, сделаем его традиционным", - сказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

20 коробов из снега выше человеческого роста организаторы подготовили заранее. Всего было подано 29 заявок. В число конкурсантов попали в основном сборные школ, в том числе художественных, детсадов, общественных организаций города. Важное условие – участники не являются профессиональными скульпторами. В составе жюри - эксперты из области культуры, социальной сферы, креативных индустрий.

"Тема фестиваля помогает продвигать наши традиционные ценности через мультики и сказки. С другой стороны – это популяризация продукции креативных индустрий. Оценивать будем по художественной составляющей, фигура должна быть максимально красивой, интересной. Победителей отметим сертификатами на услуги, сладкими подарками", - уточнил гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий, председатель жюри конкурса Алексей Краев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мама двух учеников школы № 48 Рината Питкау рассказала, что в состав команды вошли 20 человек, которые намерены создать Незнайку.

"Неравнодушные родители, мы сначала в детском саду вырезали фигуры из снега, теперь вот в школе. Мы с собой взяли ведра, ножовки, топоры, краски, воду. Так что будем экспериментировать", - добавила Рината.

Воспитатель детсада № 110 Татьяна Клипперт отметила, что сборная собралась быстро, навык по строительству снежных композиций у всех богатый.

"Мы каждый год на территории садика создаем композиции, участвовали в конкурсах "Белый фестиваль". Занимали призовые места. Сейчас работаем над Жар-птицей, она сложная и яркая, еще и волшебная, построим и загадаем желание", - подчеркнула сотрудник детсада.

Мама воспитанника художественного отделения ДШИ им. Знаменского Ольга Баталина поделилась, что юные художники за несколько минут на снежном коробе сделали сетку по эскизу.

"Мы создаем чудо-юдо Рыбу-кит. Думаю, справимся, каждый час у нас будут подходить новые ребята, распределились по времени. Ершов для нас – любимый писатель. Сказка "Конек-горбунок" - ладная, богатая словом, образами. Она помогает понять нашу жизнь", - считает Ольга.

Скульпторы-любители будут работать со снежной массой до 15 часов. Гостей фестиваля развлекают аниматоры, предлагают им разные игры, конкурсы. В программе задействованы артисты, вокалисты городских домов культуры.

Сотрудники детского морского центра "Алый парус" устроили полевую кухню, приготовили 350 порций гречневой каши с тушенкой и горячий чай.

Конкурс по созданию снежных сказочных персонажей продолжится до 15 часов 9 февраля. Жюри назовет победителей и призеров в двух номинациях – персонажи Петра Ершова и мультгерои.

А вот победителя в номинации "Народный лидер" тюменцы определят посредством голосования в соцсетях с 9 по 14 февраля.

Анжела Лебедева