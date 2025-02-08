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Тюменцы на I Фестивале снежных фигур создадут 20 персонажей

Общество, 14:09 08 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль снежных фигур "Сибирский край" впервые проходит в экопарке "Затюменский" 8 и 9 февраля. В конкурсе по созданию композиций участвуют 20 команд. Каждая создаст персонажа – героя сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" или популярных мультфильмов.

Изготовление снежных фигур подарит тюменцам много позитивных эмоций, объединит семьи еще больше, уверена заместитель главы Тюмени Дина Горковец.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Все заряжены на победу, но здесь главное – не победить, а провести замечательно время. Тематика фестиваля выбрана неслучайно, связана с 210-летием со дня рождения Петра Ершова, и персонажами мультфильмов, которые любят горожане. Много людей на фестивале, семей с детьми, думаю, сделаем его традиционным", - сказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

20 коробов из снега выше человеческого роста организаторы подготовили заранее. Всего было подано 29 заявок. В число конкурсантов попали в основном сборные школ, в том числе художественных, детсадов, общественных организаций города. Важное условие – участники не являются профессиональными скульпторами. В составе жюри - эксперты из области культуры, социальной сферы, креативных индустрий.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Тема фестиваля помогает продвигать наши традиционные ценности через мультики и сказки. С другой стороны – это популяризация продукции креативных индустрий. Оценивать будем по художественной составляющей, фигура должна быть максимально красивой, интересной. Победителей отметим сертификатами на услуги, сладкими подарками", - уточнил гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий, председатель жюри конкурса Алексей Краев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мама двух учеников школы № 48 Рината Питкау рассказала, что в состав команды вошли 20 человек, которые намерены создать Незнайку.

"Неравнодушные родители, мы сначала в детском саду вырезали фигуры из снега, теперь вот в школе. Мы с собой взяли ведра, ножовки, топоры, краски, воду. Так что будем экспериментировать", - добавила Рината.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Воспитатель детсада № 110 Татьяна Клипперт отметила, что сборная собралась быстро, навык по строительству снежных композиций у всех богатый.

"Мы каждый год на территории садика создаем композиции, участвовали в конкурсах "Белый фестиваль". Занимали призовые места. Сейчас работаем над Жар-птицей, она сложная и яркая, еще и волшебная, построим и загадаем желание", - подчеркнула сотрудник детсада.

Мама воспитанника художественного отделения ДШИ им. Знаменского Ольга Баталина поделилась, что юные художники за несколько минут на снежном коробе сделали сетку по эскизу.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Мы создаем чудо-юдо Рыбу-кит. Думаю, справимся, каждый час у нас будут подходить новые ребята, распределились по времени. Ершов для нас – любимый писатель. Сказка "Конек-горбунок" - ладная, богатая словом, образами. Она помогает понять нашу жизнь", - считает Ольга.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Скульпторы-любители будут работать со снежной массой до 15 часов. Гостей фестиваля развлекают аниматоры, предлагают им разные игры, конкурсы. В программе задействованы артисты, вокалисты городских домов культуры.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Сотрудники детского морского центра "Алый парус" устроили полевую кухню, приготовили 350 порций гречневой каши с тушенкой и горячий чай.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Конкурс по созданию снежных сказочных персонажей продолжится до 15 часов 9 февраля. Жюри назовет победителей и призеров в двух номинациях – персонажи Петра Ершова и мультгерои.

А вот победителя в номинации "Народный лидер" тюменцы определят посредством голосования в соцсетях с 9 по 14 февраля.

Анжела Лебедева

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# Алексей Краев , Конек-Горбунок , креативные индустрии , Петр Ершов , снежные скульптуры , фестиваль , экопарк Затюменский

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