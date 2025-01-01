  • 31 января 202531.01.2025пятница
  • USD98,0062
    EUR102,7782
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени стартовал прием заявок на грантовый конкурс "Новая нефть"

Экономика, 17:32 31 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на на грантовый конкурс "Новая нефть" стартовал 31 января. В нем могут участвовать индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и самозанятые, зарегистрированные в Тюмени, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Максимальная сумма гранта— 500 тыс. рублей. Заявки принимают до 3 марта.

Грант "Новая нефть" ориентирован на предпринимателей, которые производят уникальные продукцию, работы или услуги.

Также положением конкурса предусмотрена вторая волна отбора, она начнется 2 июня.

Заполнить заявку на получение господдержки можно по ссылке.

Напомним, конкурс "Новая нефть" проходит в Тюмени второй год. По итогам первого обладателями гранта стали 12 предпринимателей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# грант , конкурс , креативные индустрии

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:53 31.01.2025Тюменская область готова сотрудничать с индийским штатом по трем направлениям экономики
18:05 31.01.2025В Тюменской области для многодетных семей действует минимальный тариф за электричество
17:32 31.01.2025В Тюмени стартовал прием заявок на грантовый конкурс "Новая нефть"
17:10 31.01.2025235 жителей Тюменской области нашли работу при поддержке службы занятости