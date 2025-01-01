В Тюмени стартовал прием заявок на грантовый конкурс "Новая нефть"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на на грантовый конкурс "Новая нефть" стартовал 31 января. В нем могут участвовать индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и самозанятые, зарегистрированные в Тюмени, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Максимальная сумма гранта— 500 тыс. рублей. Заявки принимают до 3 марта.

Грант "Новая нефть" ориентирован на предпринимателей, которые производят уникальные продукцию, работы или услуги.

Также положением конкурса предусмотрена вторая волна отбора, она начнется 2 июня.

Заполнить заявку на получение господдержки можно по ссылке.

Напомним, конкурс "Новая нефть" проходит в Тюмени второй год. По итогам первого обладателями гранта стали 12 предпринимателей.