До 30 млн рублей увеличен объем финансирования конкурса инициативных проектов в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 30 млн рублей увеличили объем финансирования шестого конкурса инициативного бюджетирования в Тюмени в 2025 году. Об этом рассказала заместитель департамента финансов и налоговой политики администрации города Лариса Михайлова на семинаре для представителей креативных сообществ 24 января.

"Из бюджета города на одну инициативу будет выделяться не более двух миллионов рублей. Мы можем реализовать гораздо больше проектов. Часто бывают идеи и на 500, 600 тысяч рублей, были инициативы и на 100, и на 200 тысяч", – добавила она.

Инициативный проект на конкурс может выдвинуть группа от трех человек, достигших 16 лет и проживающих в Тюмени, органы территориального общественного самоуправления. Также инициаторами могут быть некоммерческие организации.

Лариса Михайлова добавила, что идея должна отвечать интересам города. Ее необходимо оформить в определенном порядке и направить в администрацию. Это могут быть проекты, связанные, например, с устройством детских площадок и комплексов, мест для выгула собак, проведением событийных мероприятий.

В Тюмени благодаря конкурсу уже реализовали множество идей. Например, "Лаборатория мозаики" – создание мозаичного панно вместе с жителями города на заборе по ул. Челюскинцев. Среди спортивных мероприятий – "Самый подготовленный человек". Пятый яркий сезон "Недели моды "Сибирь" тоже прошел при поддержке конкурса инициативного бюджетирования.

Отметим, прием проектов департамент финансов и налоговой политики администрации Тюмени проведет с 3 по 10 февраля. Экспертиза продлится с 11 по 20 февраля. Уже 24 февраля на сайте "Я решаю!" опубликуют информацию об инициативах, прошедших экспертизу и допущенных до электронного голосования. Отдать свой голос за понравившиеся проекты тюменцы от 16 лет смогут на этом же портале, авторизовавшись через Госуслуги, с 26 февраля по 2 марта. На 4 марта назначено заседание конкурсной комиссии из десяти человек по отбору идей для реализации в 2025 году. 5 марта на сайте администрации города опубликуют проекты победителей.

Семинар состоялся в рамках проекта "Лаборатория креативных проектов" от Тюменского агентства развития креативных индустрий. Его генеральный директор Алексей Краев рассказал о дополнительных возможностях привлечения ресурсов для реализации креативных проектов.

"Помимо инициативного бюджетирования есть огромное количество разных программ и мероприятий, где творческие люди города могут получить поддержку и ресурс. Есть два гранта для креативных предпринимателей. Один из них – "Новая нефть" до 500 тысяч рублей – анонсируем на следующей неделе. О втором гранте "Подъемник" до 200 тысяч рублей расскажем в марте", – сказал Краев.

Для представителей креативных сообществ города семинар оказался полезным. "Нам в деталях рассказали о таком хорошем ресурсе. Многое администрация берет на себя, помогает в реализации мероприятий. Это нужно, полезно, важно для нашей инициативной группы, которая хочет реализовать интересный проект. Нам сокращен путь к победе: не придется что-то искать благодаря этому собранию", – рассказали ведущие специалисты по работе с молодежью МАУ ММЦ "Дзержинец" Амит Камбодж и Татьяна Обухова.

Инициативная группа будет впервые участвовать в этом конкурсе. Ребята не стали раскрывать подробности своего проекта. Известно, что это будет событийно-образовательно-досуговый проект, ориентированный на молодежь. Инициатива призвана решить задачу, связанную с профориентацией.

Подробности можно узнать в сообществе конкурса во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова