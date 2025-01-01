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В Тюменской области в помощь креативным предпринимателям запустили бот

Общество, 12:03 15 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Telegram-бот для оказания оперативной помощи предпринимателям региона запустило Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Ресурс создан для того, чтобы участники могли узнавать об актуальных событиях в мире креативных индустрий, смотреть календарь и архив креативных событий.

В разделе "Платные услуги" имеется информация об услугах и ценах агентства. В разделе "Проекты" - актуальные программы: акселераторы и фестивали, витрина успешных проектов. "Меры поддержки" - об образовательных программах, грантах и консультационных услугах. "Креативный кластер" - информация о его участниках и возможность подать заявку на вступление.

"Чтобы вам было легче решать свои задачи, мы внедрили модуль с ИИ-помощником, который совершенно бесплатно поможет вам находить решения", - отметили в ТАРКИ.

Подключиться к Telegram-боту можно по ссылке.

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# креативные индустрии

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