"Пробежка за пельмешкой" стартует в Тобольске 15 февраля

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тематический забег "Пробежка за пельмешкой" впервые пройдет в рамках гастрофестиваля "Пельменный съест" в Тобольске 15 февраля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор МАУ "Креативные индустрии Тобольска" Зоя Боярина.

Организаторы не раскрывают всех нюансов забега. Известно, что его участники побегут по улице Мира. Призерам вручат тематические медали и призы.

Сейчас идет сбор заявок от кафе, ресторанов Тобольска и Тобольского района на участие в гастрофестивале. Сформирована программа. В нее вошли игровые и спортивные активности.

Отметим, "Пельменный съест" будет проходить с 3 по 15 февраля. В заведениях города и Тобольского района местные жители и гости смогут попробовать разные пельмени.

15 февраля с 13 до 16 часов на Базарной площади продлится основное событие гастрофестиваля, получившее в этом году название "Пельменный бум". Зрителей ожидают концертная программа, варка пельменей, керлинг, показательные выступления фигуристов на катке, различные активности, включая забег. Также на Базарной площади в этот день откроют гастрономические и ремесленные ярмарки. Праздник завершится "Дубак-дэнсом".

"Пельменный съест" пройдет в Тобольске в четвертый раз, горожане и гости с удовольствием принимают в нем участие. Фестиваль занял третье место по итогам Международной премии Russian Event Awards 2023. В 2024 году "Пельменному съесту" в своей номинации присудили второе место в окружном этапе этой премии", — добавила Зоя Боярина.

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Инна Пахомова