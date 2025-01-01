"Колокольников фест" объединит тюменские кофейни и кондитерские

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Колокольников фест" пройдет в кофейнях и кондитерских Тюмени с 10 февраля по 10 марта 2025 года. Такое гастрономическое событие в областной столице организуют впервые.

"В ассортименте у купцов Колокольниковых был представлены и чай, и кофе. Фестиваль - хорошая площадка, чтобы интерпретировать чайные купажи или интересные решения с кофе с включением локальных продуктов, например, дикоросов", — сказал соорганизатор Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Филипп Тарасов.

Кондитерские изделия — это тоже часть истории города, считает он. До революции кондитерские, расположенные на ул. Царской, конкурировали друг с другом. Как рассказал Филипп Тарасов, спустя десятилетия эмигранты вспоминали, как у них "сводило скулы от небывалых вкусовых эмоций".

"Уверен, что и сейчас будет интересно услышать об этом, самим увидеть и попробовать. В меню будут отсылки к локальным продуктам и культурно-исторические аллюзии. Я мечтаю, чтобы у нас в Тюмени особое внимание уделили балерине Тамаре Тумановой, которую называли "черной жемчужиной русского балета". Есть прекрасный, любимый многими десерт "Павлова", посвященный другой балерине. Если в Тюмени создадут десерт в честь Тамары Тумановой, это будет красиво и символично", — добавил он.

"Колокольников фест" - не единственное гастрономическое событие от Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров, которое ждет тюменцев в 2025 году. Например, в городских барах планируется провести "Менделеев фест", к 9 Мая готовят "Привал Победы", который объединит более 20 рестораций. В День города по традиции пройдет большой семейный праздник "Вкусная Тюмень".

Инна Пахомова