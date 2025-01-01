В мануфактуре шоколада представят коллекцию с "Тюменским ковром" и "Вратами Сибири"

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Филиал мануфактуры шоколада Дарьи Егоровой начнет работу на улице Дзержинского в Тюмени с 1 февраля. В нем представят коллекцию сладостей, созданную специально для областной столицы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала гастроисследователь, основатель мануфактуры Дарья Егорова. Купеческую лавку в одном из ремесленных домиков она запустит вместе с Тюменским агентством развития креативных индустрий.

Здесь горожан и гостей областной столицы порадует шоколад "Тюменский ковер", расписанный какао-маслом, брендированные плитки "Врата Сибири" с изображением графических образов, отсылающих к брендбуку. В упаковки вложены открытки, рассказывающие потребителям о Тюмени. Как подчеркнула Дарья Егорова, она с командой пытается сделать не просто гастросувенир, а то, что будет содержать в себе культурный код. Также будут представлены "Гилевские колокольчики", особые драже и орехово-шоколадные пасты. К Международному женскому дню мануфактура выпустит конфеты "Тюменский платок" с урало-сибирской росписью.

Кроме того, в лавке выставят полюбившиеся многим гостям тобольской мануфактуры из разных регионов конфеты с сибирской экзотикой: щучьей икрой, хреном, маринованным огурцом и медом, щавелем, чесноком и свеклой - всего более ста наименований продукции.

Открытие купеческой лавки в одном из домиков для ремесленников - один из этапов реализации проекта в Тюмени. Параллельно идет поиск другой локации для мануфактуры шоколада в том виде, в котором она работает в Тобольске, и подготовка запросов на грантовую и спонсорскую поддержку.

"В Тюмени подразумевается открытие пространства, где может расположиться гастрономический театр, место для проведения мастер-классов по изготовлению шоколада и сладостей по различным старинным сибирским рецептам, которые мы возрождаем", — добавила основатель мануфактуры.

Информацию об известных купцах и их гастрономических пристрастиях, необычных предпочтениях тюменцев Дарья Егорова начала собирать с августа 2024 года. В частности, ей понравилась история с колоколами, которые на протяжении 200 лет отливали мастера династии Гилевых. На конфеты, посвященные этим купцам, будет нанесено историческое тиснение, а на упаковке — описание орнамента. Среди сладостей будет конфета с малиновой начинкой, олицетворяющая "малиновый звон". Кроме того, организаторы проекта ориентировались на спрос тюменцев при посещении мануфактуры в Тобольске.

В планах - официальное открытие филиала тобольской мануфактуры. Ожидается, что оно пройдет "В доме Буркова".

Инна Пахомова