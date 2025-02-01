Тюменское агентство развития креативных индустрий будет управлять парками города

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Проект "Парки Тюмени" запустят в областной столице в ближайшее время. Системой управления зелеными зонами города будет заниматься Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Об этом глава Тюмени Максим Афанасьев рассказал на встрече с представителями креативных индустрий 22 февраля.

Спрос на отдых на природе растет из года в год. По словам мэра, немногие приезжают в лес, чтобы просто погулять, остальным нужен некий сценарий, организация. Вокруг города есть места, не вовлеченные в оборот.

"Мы проанализировали с коллегами такие лесопарки. Насчитали десять территорий. Это пространства в районе ТЭЦ-2, Комарово, Труфаново, Плеханова, лесопарк имени Юрия Гагарина. Есть территория площадью больше тысячи гектаров на Верхнем Бору. Работы по ее развитию хватит на несколько поколений. В большей степени парки и скверы работают в нашей повседневной жизни как транзитная территория. А парки должны давать возможность целенаправленно приехать туда в свободное время, чтобы ощутить гармонию, спокойствие, уединение. На примере Гилевской рощи и экопарка "Затюменский" мы видим, как не хватает таких мест", — поделился Максим Афанасьев.

На встрече с представителями креативных индустрий мэр отметил, что управляющей компании тюменскими парками нет. Речь не об организации, в обязанности которой входят ремонт и уборка территории, необходимо сообщество, способное проводить события для привлечения посетителей, рассматривать инициативы горожан по организации мероприятий. Такая функция теперь возложена на Тюменское агентство развития креативных индустрий. По мнению главы города, представители ТАРКИ блестяще справились с тем, когда потребовалось вдохнуть жизнь в пешеходную улицу Дзержинского. Уже зарегистрирован сайт паркитюмени.рф.

Создание такой системы управления парками исключит появление конфликтов между предпринимателями, людьми, которые предлагают разные услуги, заключил Максим Афанасьев.

Инна Пахомова