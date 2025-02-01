  • 24 февраля 202524.02.2025понедельник
  • USD88,1676
    EUR92,0152
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер северо-восточный

Тюменское агентство развития креативных индустрий будет управлять парками города

Общество, 12:14 24 февраля 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Проект "Парки Тюмени" запустят в областной столице в ближайшее время. Системой управления зелеными зонами города будет заниматься Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Об этом глава Тюмени Максим Афанасьев рассказал на встрече с представителями креативных индустрий 22 февраля.

Спрос на отдых на природе растет из года в год. По словам мэра, немногие приезжают в лес, чтобы просто погулять, остальным нужен некий сценарий, организация. Вокруг города есть места, не вовлеченные в оборот.

"Мы проанализировали с коллегами такие лесопарки. Насчитали десять территорий. Это пространства в районе ТЭЦ-2, Комарово, Труфаново, Плеханова, лесопарк имени Юрия Гагарина. Есть территория площадью больше тысячи гектаров на Верхнем Бору. Работы по ее развитию хватит на несколько поколений. В большей степени парки и скверы работают в нашей повседневной жизни как транзитная территория. А парки должны давать возможность целенаправленно приехать туда в свободное время, чтобы ощутить гармонию, спокойствие, уединение. На примере Гилевской рощи и экопарка "Затюменский" мы видим, как не хватает таких мест", — поделился Максим Афанасьев.

На встрече с представителями креативных индустрий мэр отметил, что управляющей компании тюменскими парками нет. Речь не об организации, в обязанности которой входят ремонт и уборка территории, необходимо сообщество, способное проводить события для привлечения посетителей, рассматривать инициативы горожан по организации мероприятий. Такая функция теперь возложена на Тюменское агентство развития креативных индустрий. По мнению главы города, представители ТАРКИ блестяще справились с тем, когда потребовалось вдохнуть жизнь в пешеходную улицу Дзержинского. Уже зарегистрирован сайт паркитюмени.рф.

Создание такой системы управления парками исключит появление конфликтов между предпринимателями, людьми, которые предлагают разные услуги, заключил Максим Афанасьев.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , парки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 24.02.2025В Тюмени владельцы лошадей будут работать цивилизованно
13:44 24.02.2025В регионах УФО стартовали региональные кадровые программы для участников СВО
13:42 24.02.2025Клуб продюсеров официально утвержден в Тюмени
13:31 24.02.20252 тыс. 670 бюджетных мест выделено ТюмГУ в новом учебном году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.