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Клуб продюсеров официально утвержден в Тюмени

Общество, 13:42 24 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский клуб продюсеров официально утвердили в областной столице. Подписание положения состоялось в мультицентре "Контора пароходства" в ходе встречи представителей креативных индустрий с главой города Максимом Афанасьевым.

"Это первый официально оформленный в стране клуб продюсеров. Его учредило Тюменское агентство развития креативных индустрий и региональная экспертная группа Агентства стратегических инициатив, которую возглавляет Евгений Борисов", — сказал гендиректор ТАРКИ Алексей Краев.

Первое отделение международного клуба продюсеров АСИ было открыто в Тюмени в 2024 году. Краев добавил, что сегодня на Тюмень равняются, уже более 10 регионов страны изучают опыт областной столицы и открывают подобные клубы.

Первый из них был организован в Тюмени по инициативе креативного предпринимателя Евгения Борисова. По его словам, он на собственном опыте знает, как порой тяжело продюсировать проект.

"Продюсер — это человек, который ищет ресурсы для продвижения своего бренда, идеи вне зависимости от вида индустрии. В наш клуб сегодня входят 150 человек, пару встреч уже провели. Ценно, что общаемся с предпринимателями, которые, как и мы, заинтересованы в развитии в Тюмени, в продвижении брендов на уровне региона и выведении их на экспорт", — поделился руководитель тюменского отделения международного клуба продюсеров креативных индустрий АСИ.

Для расширения опыта участники сообщества намерены организовать бизнес-миссии в другие субъекты и страны, презентовать тюменские бренды на международном уровне.

Напомним, клуб продюсеров креативных индустрий был создан в рамках промышленно-энергетического форума TNF в сентябре 2024 года. Его задача - формирование единой площадки для делового общения креативных предпринимателей, инвесторов и управленцев.

Инна Пахомова

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# креативные индустрии , продюсирование

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