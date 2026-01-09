  • 9 января 20269.01.2026пятница
49 тонн продукции реализовали на тюменских ярмарках в 2025 году

Общество, 13:12 09 января 2026

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Более 49 тонн продукции реализовали на продовольственных ярмарках, которые проходили проходили на четырех площадках города Тюмени с февраля по декабрь 2025 года, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.

Сельскохозяйственную продукцию представили товаропроизводителей со всех муниципалитетов области. Площадки города были наполнены молочной, мясной и рыбной продукцией, продуктами пчеловодства и птицеводства, а также дикоросами и сухофруктами. Также были представлены товары собственного производства местных ремесленников: деревянные изделия, игрушки, вязаные вещи и хвойные деревья.

# АПК , продовольственная ярмарка


