Период автопродления водительских прав на три года истек в январе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Госавтоинспекция России напомнила о своевременной замене ранее продленных национальных водительских удостоверений.

Период, в течение которого возможно автоматическое продление срока действия водительских удостоверений на 3 года, истек 1 января 2026 года в России. При этом обращаться в Госавтоинспекцию для внесения изменений в водительское удостоверение не требовалось – продление происходило автоматически.

В Гаи обратили внимание, что действие водительского удостоверения, срок действия которого истек в указанный период, продлен на 3 года с даты его фактического истечения (указана в разделе "4b" водительского удостоверения) и повторно продлен быть не может.

Ворядок выдачи водительского удостоверения взамен ранее выданного не изменялся и производится без сдачи экзаменов. Для получения водительского удостоверения в том числе и в случае его замены в связи с истечением срока действия, заявителю необходимо представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; водительское удостоверение (при наличии); медицинское заключение о наличии (или об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. Кроме того, ему следует оплатить государственную пошлину в размерах, установленных налоговым законодательством.

Процедура замены водительского удостоверения происходит либо в экзаменационном подразделении Госавтоинспекции, либо в многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) в зависимости от того, куда обратился гражданин.

В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день, его владельцу необходимо заранее позаботиться о замене.

Госавтоинспекция обращает внимание, что плановая замена водительских удостоверений не имеет единой даты, а "привязана" к окончанию срока действия каждого водительского удостоверения в отдельности, что позволяет равномерно распределить рабочую нагрузку на личный состав соответствующих подразделений.