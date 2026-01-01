  • 15 января 202615.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Период автопродления водительских прав на три года истек в январе

Общество, 12:08 15 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Госавтоинспекция России напомнила о своевременной замене ранее продленных национальных водительских удостоверений.

Период, в течение которого возможно автоматическое продление срока действия водительских удостоверений на 3 года, истек 1 января 2026 года в России. При этом обращаться в Госавтоинспекцию для внесения изменений в водительское удостоверение не требовалось – продление происходило автоматически.

В Гаи обратили внимание, что действие водительского удостоверения, срок действия которого истек в указанный период, продлен на 3 года с даты его фактического истечения (указана в разделе "4b" водительского удостоверения) и повторно продлен быть не может.

Ворядок выдачи водительского удостоверения взамен ранее выданного не изменялся и производится без сдачи экзаменов. Для получения водительского удостоверения в том числе и в случае его замены в связи с истечением срока действия, заявителю необходимо представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; водительское удостоверение (при наличии); медицинское заключение о наличии (или об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. Кроме того, ему следует оплатить государственную пошлину в размерах, установленных налоговым законодательством.

Процедура замены водительского удостоверения происходит либо в экзаменационном подразделении Госавтоинспекции, либо в многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) в зависимости от того, куда обратился гражданин.

В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день, его владельцу необходимо заранее позаботиться о замене.

Госавтоинспекция обращает внимание, что плановая замена водительских удостоверений не имеет единой даты, а "привязана" к окончанию срока действия каждого водительского удостоверения в отдельности, что позволяет равномерно распределить рабочую нагрузку на личный состав соответствующих подразделений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# водительское удостоверение , ГАИ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:19 15.01.2026Аккумуляторы и компрессоры отправят на СВО землякам из Юргинского округа
12:08 15.01.2026Период автопродления водительских прав на три года истек в январе
11:57 15.01.2026Более 100 новых камер фиксации нарушений ПДД установят в Тюменской области
11:35 15.01.2026"Движение первых" в Тобольске выросло до 11 тысяч участников за год

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора