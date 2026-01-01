Реабилитологи в Тюмени помогают пациенту восстановиться после тяжелой черепно-мозговой травмы

| Фото: Сергенй Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергенй Елесин, ИА "Тюменская линия"

22-летний пациент впервые поступил в Тюменский областной лечебно-реабилитационный центр в июле 2025 года после открытой черепно-мозговой травмы с двигательным дефицитом и нарушениями речи. Передвигаться он мог только с помощью высоких ходунков в сопровождении родственника в пределах палаты.

В условиях стационара пациент прошёл комплексный курс реабилитации: лечебную физкультуру, механотерапию, физиотерапевтические процедуры, лечебные ванны, ручной массаж, занятия с логопедом, эрготерапевтом и психологом. Существенную роль в восстановительном процессе сыграла постоянная поддержка отца пациента.

Через три недели, после завершении первого курса реабилитации, пациент стал передвигаться с опорой на низкие ходунки в сопровождении в пределах отделения. В октябре 2025 года пациент прошел повторный двухнедельный курс реабилитации в стационарных условиях центра с последующим переводом на дневной стационар.

По итогам месячного реабилитационного этапа пациент сохраняет статус временной нетрудоспособности и умеренный двигательный дефицит правых конечностей, однако достигнут значимый функциональный прогресс: пациент самостоятельно передвигается без дополнительных средств опоры, не нуждается в сопровождении, речевые нарушения носят лёгкий характер.

"Сочетание медицинских методик, междисциплинарной работы специалистов и активного участия семьи позволяет добиться существенного восстановления утраченных функций и повысить качество жизни пациента", — отметила Ирина Десятова, врач-невролог медучреждения. В дальнейшем планируется продолжение реабилитационных мероприятий, восстановление трудоспособности и возвращение пациента к активной социальной.