В Тюмени займутся подготовкой продюсеров для креативных индустрий

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Пятый курс Тюменской школы креативных индустрий по курсу "Продюсирование креативных индустрий" начнется с 17 апреля. Его участниками станут более 100 человек. Первые 60 уже направили заявки.

Об этом сообщил генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев во время пресс-конференции в пресс-центре "Тюменской линии" 1 апреля.

"Тюменская школа креативных индустрий показывает свою эффективность. Мы это видим каждый год. Так, в прошлом году она была посвящена финансам. 15 предпринимателей за время обучения успели доработать свой проект, презентовать экспертам. Они показали финансовые модели и, более того, мы нашли возможность за счёт наших партнёров ещё их поддержать, подарили сертификаты на обучение. И еще один показатель результативности нашего проекта – это живое общение в чате школы. Выпускники продолжаются задавать вопросы и получают компетентные ответы", - рассказал Краев.

Основные критерии отбора в ТШКИ – соответствие одному из 16 направлений креативных индустрий и мотивационное письмо.

По словам руководителя проекта Натальи Пономаренко, программа включает не только обучение по основам продюсирования, но и привлечение инвестиций, использование искусственного интеллекта, привлечение кадров, экспорт креативных продуктов и другое.

Подбор спикеров продолжается. Первыми преподавателями в школе стали руководитель Клуба продюсеров Тюменской области Евгений Борисов и основатель киношколы "Пушка" Максим Габула".

Занятия в Тюменской школе креативных индустрий длятся два месяца. Завершится курс ярмаркой инвестиций. Подробней о ТШКИ в официальной группе во ВКонтакте.

Анжела Лебедева