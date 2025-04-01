Тюменский художник Андрей Маклаков выиграл грант конкурса "Новая нефть"
Грант в размере 301 тыс. рублей выиграл тюменский художник, основатель граффити-магазина и агентства Андрей Маклаков по итогам первой волны конкурса "Новая нефть". Средства пойдут в качестве компенсации расходов на оборудование.
"Мы закупим вышку "Тура", проектор хороший для подсветки фасадов, две стремянки, аэрограф, краскопульты. По проектам у нас много чего есть в обсуждении. Вот сейчас, буквально после этой встречи, поедем на парковку набережной, возможно, там получится прикольное креативное пространство. Очень на это надеемся", - рассказал Андрей после вручения ему диплома победителя грантового конкурса в пространстве "Башня".
За три года существования агентства Андрею Маклакову удалось объединить тюменских художников, которые выполняли заказы по росписи стен, зданий для застройщиков, птицефабрики и других заказчиков.
Всего шесть предпринимателей Тюмени стали победителями конкурса "Новая нефть" для креативных индустрий. Среди них видеооператор Иван Ганихин. Он работает с режиссером и сценаристом Михаилом Музалевским. Команде понадобилось обновить оптику.
"В Тюмени недостаточно развита аренда техники. Нужно договариваться, везти из другого города, к примеру, Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, и то не факт, что дадут. Грант Тюменского агентства развития креативных индустрий поможет нам закупить технику, что повлияет на развитие видеоиндустрии, это возможность нам сделать шаг вперёд и показывать более качественный продукт", - уверен Иван.
Конкурс "Новая нефть" ТАРКИ и администрация Тюмени проводят второй год. Общая сумма поддержки составит 5 млн рублей. Особенность конкурса – гранты направляют на компенсацию расходов на покупку оборудования, продвижение и так далее. Размер поддержки может быть от 100 до 500 тыс. рублей.
"Конкурс предназначен для субъектов малого и среднего предпринимательства, проекты которых соответствуют определённым критериям, и главный из них - это уникальность производимых товаров, работ и услуг. То есть это их преимущество перед аналогичными товарами, работами, услугами на рынке. Эксперты оценивают по пяти критериям, в числе которых уникальность, актуальность для социально-экономического развития Тюмени, реалистичность и эффективность бюджета, риски проекта", - пояснил заместитель генерального директора ТАРКИ Денис Захаров.
Вторая волна конкурса "Новая нефть" начнется во второй половине мая. Сумма поддержки составит 2,5 млн рублей. Подробней на сайте.
Анжела Лебедева