Тюменский художник Андрей Маклаков выиграл грант конкурса "Новая нефть"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грант в размере 301 тыс. рублей выиграл тюменский художник, основатель граффити-магазина и агентства Андрей Маклаков по итогам первой волны конкурса "Новая нефть". Средства пойдут в качестве компенсации расходов на оборудование.

"Мы закупим вышку "Тура", проектор хороший для подсветки фасадов, две стремянки, аэрограф, краскопульты. По проектам у нас много чего есть в обсуждении. Вот сейчас, буквально после этой встречи, поедем на парковку набережной, возможно, там получится прикольное креативное пространство. Очень на это надеемся", - рассказал Андрей после вручения ему диплома победителя грантового конкурса в пространстве "Башня".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За три года существования агентства Андрею Маклакову удалось объединить тюменских художников, которые выполняли заказы по росписи стен, зданий для застройщиков, птицефабрики и других заказчиков.

Всего шесть предпринимателей Тюмени стали победителями конкурса "Новая нефть" для креативных индустрий. Среди них видеооператор Иван Ганихин. Он работает с режиссером и сценаристом Михаилом Музалевским. Команде понадобилось обновить оптику.

"В Тюмени недостаточно развита аренда техники. Нужно договариваться, везти из другого города, к примеру, Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, и то не факт, что дадут. Грант Тюменского агентства развития креативных индустрий поможет нам закупить технику, что повлияет на развитие видеоиндустрии, это возможность нам сделать шаг вперёд и показывать более качественный продукт", - уверен Иван.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Новая нефть" ТАРКИ и администрация Тюмени проводят второй год. Общая сумма поддержки составит 5 млн рублей. Особенность конкурса – гранты направляют на компенсацию расходов на покупку оборудования, продвижение и так далее. Размер поддержки может быть от 100 до 500 тыс. рублей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Конкурс предназначен для субъектов малого и среднего предпринимательства, проекты которых соответствуют определённым критериям, и главный из них - это уникальность производимых товаров, работ и услуг. То есть это их преимущество перед аналогичными товарами, работами, услугами на рынке. Эксперты оценивают по пяти критериям, в числе которых уникальность, актуальность для социально-экономического развития Тюмени, реалистичность и эффективность бюджета, риски проекта", - пояснил заместитель генерального директора ТАРКИ Денис Захаров.

Вторая волна конкурса "Новая нефть" начнется во второй половине мая. Сумма поддержки составит 2,5 млн рублей. Подробней на сайте.

Анжела Лебедева