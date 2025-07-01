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231,8 тысячи тонн сенажа заготовили агропредприятия Тюменской области

Экономика, 20:12 15 июля 2025

из Telegram-канала департамента агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: из Telegram-канала департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

231,8 тыс. тонн сенажа и 23,3 тыс. тонн сена заготовили агропредприятия Тюменской области. Оперативные данные о ходе сельскохозяйственных работ сообщает департамент агропромышленного комплекса.

На корма скосили 32,8 тыс. гектаров сеяных многолетних трав. Обработку паров специалисты выполнили на 62,8 тыс. га, что составило 51 % от плана.

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# АПК , заготовка сена

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