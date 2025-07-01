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Строительство гостиницы в Тобольске идет с опережением графика

Общество, 20:56 15 июля 2025

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Строительство новой гостиницы в Тобольске идет с опережением графика. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Петр Вагин.

Это будет современный гостиничный комплекс на 120 номеров. Объект включит в себя фитнес, СПА, банный комплекс, видовые площадки, галереи, кафе, рестораны. Общая площадь – 7 тыс. кв. метров.

Ход строительства новой гостиницы 4* в Нижнем Посаде (ул. Хохрякова, 6) проинспектировал глава города Петр Вагин вместе с застройщиком – компанией "София-Инвест".

Сейчас идет уже возведение второго этажа. Планируемый срок сдачи – 2027 год.

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Развитие туристической инфраструктуры – приоритетная задача для Тобольска, напомнил мэр. Новый гостиничный комплекс позволит создать комфортные условия для гостей и увеличить экономический потенциал города.

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# гостиница , строительство , Тобольск

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