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Синоптики: в Тюмени рабочая неделя будет облачной

Общество, 13:09 14 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Преимущественно облачная погода с прояснения ожидается в Тюмени с 14 по 18 июля. Максимально теплым будет только понедельник.

По прогнозу метеорологов центра "Фобос", 14 июля в Тюмени ясно, температура днем – до 25 градусов. Ночью переменная облачность, температура — плюс 15-17 градусов. Давление немного ниже нормы.

15 июля на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Днем – плюс 17-19 градусов. Ветер западный, умеренный.

Облачной окажется и среда, 16 июля. Столбики термометров днем поднимутся лишь до 19 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.

В четверг атмосферное давление продолжит падать. Из-за этого небо затянут облака. Температура воздуха днем составит 19-21 градусов. Ветер слабый.

Пятница частично порадует тюменцев солнечными лучами. Днем будет плюс 20-22 градуса. Ветер северный, умеренный.

Анжела Лебедева

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