Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщает информационный центр правительства региона.

Авария, по данным Госавтоинспекции Тюменской области, произошла на 368-ом километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе. Микроавтобус Toyota Hiace, в котором находились девять человек, опрокинулся.

“Один пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, медики бригады скорой помощи областной больницы №20 (с. Уват) констатировали смерть. Пять человек отказались от осмотра. Троих пациентов после осмотра и оказания медицинской помощи доставили в Областную больницу № 3 (г. Тобольск). Их состояние оценивается удовлетворительно", – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.