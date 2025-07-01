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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Происшествия, 22:24 15 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщает информационный центр правительства региона.

Авария, по данным Госавтоинспекции Тюменской области, произошла на 368-ом километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе. Микроавтобус Toyota Hiace, в котором находились девять человек, опрокинулся.

“Один пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, медики бригады скорой помощи областной больницы №20 (с. Уват) констатировали смерть. Пять человек отказались от осмотра. Троих пациентов после осмотра и оказания медицинской помощи доставили в Областную больницу № 3 (г. Тобольск). Их состояние оценивается удовлетворительно", – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# департамент здравоохранения Тюменской области

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