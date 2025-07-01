Движение на участке трассы Тюмень – Ханты-Мансийск восстановлено
Движение на 386-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе восстановлено, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Напомним, на этом участке дороги опрокинулся автомобиль Toyota.
“39-летний водитель, житель республики Башкортостан, не справился с управлением автомобиля. Он не пострадал”, – сообщили в ГАИ.
В результате аварии 48-летний пассажир погиб. Ранения получили трое: 62-летняя пассажирка и двое мужчин 47-ми и 52-х лет. Они госпитализированы в больницу.
Движение в последние два часа осуществлялось в реверсивном режиме, сейчас восстановлено.
Обстоятельства ДТП выясняются.