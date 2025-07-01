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Движение на участке трассы Тюмень – Ханты-Мансийск восстановлено

Происшествия, 19:45 15 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение на 386-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе восстановлено, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Напомним, на этом участке дороги опрокинулся автомобиль Toyota.

“39-летний водитель, житель республики Башкортостан, не справился с управлением автомобиля. Он не пострадал”, – сообщили в ГАИ.

В результате аварии 48-летний пассажир погиб. Ранения получили трое: 62-летняя пассажирка и двое мужчин 47-ми и 52-х лет. Они госпитализированы в больницу.

Движение в последние два часа осуществлялось в реверсивном режиме, сейчас восстановлено.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ДТП , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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