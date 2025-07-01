Исследование российского рынка труда в нефтегазовой сфере представят на TNF

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масштабное исследование российского рынка труда в нефтегазовой и смежных сферах экономики провели организаторы Промышленно-энергетического форума TNF и консалтинговой компании "Апрайт". Оно нацелено на выявление кадровых тенденций в ТЭК, добывающей и нефтегазовой отраслях, где заняты более 2 млн человек.

Полные результаты "Карты рынка труда нефтегазовой отрасли" представят на Промышленно-энергетическом форуме TNF в рамках HR-саммита – 16-17 сентября.

"Мы ставим цель оценить кадровый потенциал до 2030 года, сравнить карьерные треки молодых специалистов в ключевых индустриях, определить факторы привлекательности работы, а также выявить зоны конкуренции за профессиональные кадры. Наш проект позволит глубоко проанализировать не только текущую ситуацию, но и тенденции, которые определяют будущее российского рынка труда. Обладая такими данными, нефтегазовые предприятия смогут усилить свои конкурентные позиции внутри страны и повысить привлекательность на международном рынке", - рассказала руководитель "Апрайт Аналитика" Екатерина Сподина.

Несмотря на динамичное развитие, нефтегазовая отрасль сталкивается с периодическим дефицитом кадров и возрастным дисбалансом работников. По оценкам авторов исследования, в сочетании с падающей демографией это приведет к очередному росту спроса на персонал к 2027 году. Период до нового витка кадрового дефицита важно использовать для совершенствования HR-инструментов, подготовки и развития внутренних резервов компаний.

Среди интересных выводов — соотношение молодежи в отрасли. Сегодня только 46 % сотрудников нефтегазового сектора моложе 35 лет, в то время как в других сферах этот показатель может достигать 66%, как в торговле. Это заставляет компании искать баланс между борьбой за молодых специалистов и инвестициями в модернизацию производства и повышение производительности.

Вместе с тем, компании добились заметных успехов в привлечении молодых инженеров: в сегменте добычи нефти и газа их доля на 20% выше, чем по отрасли в целом.

Важным источником кадров становится и внутренняя миграция между отраслями: около 5% специалистов ежегодно меняют индустрию, что помогает трансферу опыта и компетенций.

Подробная программа TNF - здесь.