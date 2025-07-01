Четверть века в Тюменской области работает региональный Союз строителей

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

25 лет исполнилось Союзу строителей Тюменской области. Организация является отраслевым объединением. Изначально его образовали пять строительных компаний, а спустя два десятилетия в нем уже более 120 лидеров строительной сферы. Чествование участников и ветеранов Союза состоялось в Тюменском технопарке 11 июля.

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов подчеркнул важную роль отраслевого объединения в развитии рынка.

"Мы очень активно работаем с Союзом строителей. И все вопросы, которые перед нами стоят, мы обязательно совместно обсуждаем. Это хорошая профессиональная организация, которая занимается определением направлений дальнейшего движения строительной отрасли. Руководят Союзом профессионалы, которые прошли долгий жизненный и профессиональный путь, с ними мы постоянно советуемся по разным вопросам. Благодаря совместной работе, сегодня и областной центр, и регион в целом занимают передовые позиции по развитию строительной сферы, благоустройству, инвестиционной привлекательности", - подчеркнул замгубернатора.

В интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент Союза строителей Тюменской области Андрей Никитин отметил, что 25 лет для рынка – это большой путь трансформаций.

"Союз создавали в тяжелые времена. Но это был очень важный и необходимый шаг, чтобы понять, как нам жить в рыночных условиях, какие законы принимать, куда двигаться. Теперь он насчитывает уже 120 компаний. Все мы помогаем друг другу кадрами, материалами, технологиями, обмениваемся опытом, проводим конкурс значимых достижений строительной отрасли. Такое взаимодействие объединяет и позволяет двигаться вперед, сохранять и развивать лучшее. Строители Тюмени начали свой путь рекордов с 2005 года. Сначала были 500 тысяч квадратных метров жилья за год, а теперь, уже три года подряд, – более двух миллионов квадратов. Такие успехи не возникают на пустом месте. Нужно иметь кадры, проекты, технологии, большие знания - и все это у наших строителей есть", - подытожил Андрей Никитин.

Директор Союза "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области" Елена Катева пояснила, что участниками отраслевого объединения являются также представители стройиндустрии, образовательных учреждений региона и ближайших округов.

"Такой формат помогает находить оптимальные решения, выстраивать диалог с органами власти для обсуждения проблематики, выработки общей стратегии развития отрасли. Как и в прежнием времена, сегодня Союз строителей также актуален: он остается площадкой для обсуждения проблем и вопросов. Видим, что он поддерживает кадровую политику региона. Налажен диалог ветеранов отрасли с подрастающим поколением, участники Союза взаимодействуют со студентами колледжей и техникумов, вузов", - обозначила общие задачи Елена Катаева.

Ветеран строительной отрасли региона, заместитель директора компании "СМП-280" Андрей Дубовик отметил, что Союз объединяет всех строителей: так было с самых первых дней и продолжается в настоящее время.

Участникам Союза строителей Тюменской области вручили региональные и отраслевые награды. Со значимой датой их также поздравили зампредседателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов, начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев, представители администрации Тюмени.

Оксана Корнеенкова