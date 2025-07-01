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Тобольские конструкторы разработали новую модель снегоболотохода "Хищник"

Экономика, 16:49 15 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую модель снегоболотохода "Хищник" разработали в конструкторском бюро компании "МЕГ-ВЕСТ" с. Бизино Тобольского района. "Арктический лайнер" уже запустили в сборку, сообщает администрация муниципального образования.

"У этого снегоболотохода в два раза выше грузоподъемность - 4 тонны, а количество пассажирских мест может достигать 20. Лайнер оснащён всем необходимым для длительного пути в любых природных условиях. Техника преодолевает водные преграды, болота, снега, уклон более 35 градусов, при этом оказывает давление на грунт меньше, чем нога человека", - рассказали в компании.

Сейчас в линейке "Хищника" шесть моделей. После испытаний производственный ряд дополнят 12 модификаций "Арктического лайнера". Первый отправится на Чукотку.

"Чтобы быть востребованными, мы должны идти на шаг впереди. Каждая из моделей рождается в конструкторских дискуссиях, экспериментальной сборке и строгих тест-драйвах. Не все прототипы доходят до серии, но именно такой подход и гарантирует качество", - отметил директор компании Максим Мезенин.

В настоящее время "МЕГ-ВЕСТ" состоит в реестре инвестиционных проектов Тюменской области и находится на сопровождении в инвестиционном офисе Тобольского района. Специалисты оказывают консультационную поддержку и работают в направлении развития предпринимательства на селе в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

В этом году компания расширила производственные площади и разместила дополнительные цеха.

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# конструкторы , снегоход , техника , Тобольский район

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