На тюменском заводе вместо газовой и плазменной резки будут применять лазер

Экономика, 17:03 16 августа 2025

ТГ-канал Алексея Рагозина | Фото: ТГ-канал Алексея Рагозина

Новый лазерный станок взамен традиционного оборудования для газовой и плазменной резки устанавливают на заводе "Тюменьремдормаш". Как сообщил гендиректор предприятия Алексей Рагозин, это еще один шаг на пути модернизации производства.

"Повышение эффективности требует принятия своевременных решений, благодаря которым можно ускорить производственный процесс и значительно повысить качество выпускаемой продукции. Именно поэтому мы приобрели станок лазерной резки Penta Laser", - рассказал он.

Оборудование устанавливают в цеху № 1. Большой рабочий стол для высококачественной и эффективной обработки широкого диапазона толщин позволит выполнять раскрой металла с высокой скоростью и чрезвычайной точностью.

"Это даст нам большие преимущества и откроет новые возможности для производства", - уточнил Алексей Рагозин.

Евгения Шевцова

# Алексей Рагозин , производство , Тюменьремдормаш

