Тюменскую ИТС представили на форуме в Казани

Экономика, 17:49 18 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интеллектуальную транспортную систему Тюменской области представили на форуме Kazan Digital Week 2025 в Казани. Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов выступил спикером на круглом столе "Умный транспорт и цифровизация: искусственный интеллект, беспилотные технологии, устойчивое развитие".

Он рассказал о построении ИТС в регионе и развитии сервисов для граждан. В соответствии с паспортом локального проекта, по состоянию на 1 января 2025 г. показатели ИТС Тюменской агломерации соответствуют второму уровню зрелости в соответствии с методикой Минтранса АК-95-р.

Кроме этого, в составе тюменской ИТС агломерации функционирует несколько подсистем: "Интеграционная платформа"; мониторинга параметров транспортного потока; "Диспетчерское управление транспортом служб содержания дорог (ДУТССД)"; региональная подсистема светофорного управления; мониторинга и управления общественным транспортом; метеомониторинга; видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций.

В 2025 году появился новый способ подачи заявок на ремонт дорог: жители Тюмени теперь могут оставлять обращения через портал "Тюмень — наш дом". Эти обращения будут автоматически передаваться дорожным службам после проверки ответственными лицами. После выполнения работ жителям направят ответ с фотографиями выполненных мероприятий.

В четвертом квартале 2025 года будет представлена новая версия мобильного приложения "Транспорт 72". В ближайшие годы планируются мероприятия по развитию: интеграционной платформы; инструментальных подсистем; сетей передачи данных.

"Развитие интеллектуальной транспортной системы в Тюменской области напрямую связано с безопасностью и удобством жителей. Благодаря использованию технологий ИИ и российских цифровых решений мы быстрее выявляем дефекты, повышаем качество содержания дорог и эффективнее управляем транспортной инфраструктурой. Это направление мы будем последовательно развивать и в последующие годы", - отметил Станислав Логинов.

Особое внимание при развитии ИТС агломерации уделяется системе обеспечения информационной безопасности, в том числе переходу на использование российского программного обеспечения. Так, в 2025 проведен аудит региональной ИТС ТО, сформированы требования к системе защиты информации, проведена работа по проектированию системы защиты, сообщает региональный департамент информатизации.

# департамент информатизации Тюменской области , Станислав Логинов , Тюменская транспортная система

﻿
