Три новых беспилотника закупили в Тюменской области для охраны лесов от пожара

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Три новых беспилотных авиационных комплекса "Геоскан 801" поступили в Тюменскую авиабазу. Их будут использовать для мониторинга лесов, чтобы оперативно находить очаги возгорания, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Это первый полностью отечественный беспилотник, специально разработанный для разведки природных пожаров. Он оснащён видеокамерой, тепловизором и системой навигации, позволяющей в режиме онлайн передавать данные в государственную систему дистанционного мониторинга "Лесохранитель". Все это значительно повышает скорость реагирования и точность оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях.

Закупили технику в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы".

В Тюменской области дроны используются с 2020 года. Теперь, вместе с тремя новыми приобретениями, на балансе регионального лесного ведомства числится 63 беспилотника, из них четыре — самолетного типа.