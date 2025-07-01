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На тюменском заводе "Кенера" появился учебный центр

Общество, 15:46 13 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Государственную лицензию на осуществление образовательний деятельности получил учебный центр тюменского завода производству и обслуживанию нефтегазового оборудования "Кенера", сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Мы к этому шли целенаправленно. У нас в компании сейчас много сотрудников, имеющих опыт работы с буровым оборудованием, с его ремонтом и этим опытом они готовы поделиться. Главная ценность такого подхода в том, что работники, повышающие квалификацию в учебном центре, получают именно те знания, которые необходимы на практике, учатся работать с нашим заводским оборудованием. Повысить свою квалификацию может каждый желающий независимо от того, сколько лет сотрудник проработал на заводе", - рассказала руководитель учебного центра "Кенера" Татьяна Самоловова.

На предприятии рассчитывают, что после получения лицензии популярность учебного центра только возрастёт.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, открытие собственных учебных центров - это один из примеров грамотного подхода к увеличению производительности труда. К нему можно идти разными способами.

Например, многопрофильная фирма "Алькор" пошла путём роботизации, там внедрено уникальное для России оборудование по заливке, формированию и упаковке батарей. А на заводе "Фармасинтез-Тюмень" есть отличные пример работы HR-служб по переквалификации персонала. В нацпроекте "Производительность труда" задействованы десятки тюменских предприятий, которые на практике показали, как достичь гораздо большей эффективности при изменении производственных процессов.

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# завод , обучение , учебный центр

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