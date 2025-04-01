Заводоуковск стал домом для советских космонавтов в годы Великой Отечественной войны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую Московскую спецшколу ВВС, в которой учились известные советские космонавты Владимир Комаров и Лев Дёмин, эвакуировали в Заводоуковск в годы Великой Отечественной войны. Юные курсанты помогали фронту, трудились на погрузке планёров, сельскохозяйственных работах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На площади у краеведческого музея в Заводоуковске стоит памятник "Вальс уносит от войны куда-то…". Прототипами фигур стали Владимир Комаров и поэтесса Юлия Друнина.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Владимир Комаров — дважды Герой Советского Союза, командир первого в мире экипажа космического корабля, первый советский космонавт, побывавший в космосе дважды, и, к сожалению, первый погибший при исполнении служебного долга космонавт.

Лев Дёмин – Герой Советского Союза, всю свою жизнь посвятил обучению и подготовке полета в космос. Стал самым возрастным космонавтом своего времени, первый полет он совершил в 48 лет.