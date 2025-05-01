438-сантиметровый торт в виде ключа создают кондитеры в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большой 438-сантиметровый торт в виде ключа собирают на увлекательном фестивале "Кофе, искусство и шоколад", который завершается в Тобольске 17 мая.

Форма выбрана не случайно: ранее для города разработали бренд "Тобольск – ключ к Сибири". Длина отсылает к грядущей дате — 438-летию города. Наблюдать за тем, как его создают кондитеры, можно в Александровском саду. Вес готового изделия составит 600 кг. Большой торт понравится всем, уверен глава города Петр Вагин.

"Сегодня Тобольск принимает у себя всех горожан, гостей города, туристов на интересном фестивале "Кофе, искусство и шоколад". Мы говорим о том, что город не только гостеприимный, исторически интересный. Он еще и сладкий, потому что здесь работают прекрасные кондитеры, рестораторы, которые раскрывают сибирские вкусы, изобретают десерты, которые привлекают всех туристов и горожан”, – поделился мэр.

Как рассказала руководитель кафе "Поварня" Елена Хачатрян, на площадке задействованы 15 кондитеров города.

"Сложность заключается в том, что необходимо выпекать много коржей – нет таких огромных печей, чтобы мы могли выпечь один пласт. Выпекали маленькими частями. Изготовили 120 коржей размером 60 на 40 см. Основа – шоколадный бисквит. Заготовили 100 литров вишневого сиропа, которым пропитаем торт, и 120 кг сливок”, – поделилась она.

Отметим, в рамках фестиваля "Кофе, искусство и шоколад" на протяжении недели в кафе и ресторанах Тобольска проводились мастер-классы, обучение.

Петр Вагин уверен, что в направлении гастрономии у города есть колоссальный потенциал. Тобольск может стать одной из гастрономических столиц России. Город знаменит такими событиями, как "Уха-царица”, "Пельменный съезд", фестиваль плова.

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Инна Пахомова, Александр Лабыкин