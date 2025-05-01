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Тюменцы могут бесплатно увидеть выступления чемпионов мира по баяну и аккордеону

Общество, 12:13 13 мая 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Бесплатные концерты с участием баянистов и аккордеонистов из Москвы проходят в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" в Тюмени каждый вечер до 15 мая в рамках проведения III Открытого чемпионата России по аккордеону и баяну. Начало ежедневно в 19 часов.

Так, 12 мая на сцене выступили три чемпиона мира по эстрадному баяну и аккордеону: Сергей Осокин, Эдуард Аханов и Никита Кузнецов из Москвы - это члены профессионального жюри. В концерте также принимали участие тюменские музыканты Антон Дерябин (гитара), Константин Зернов (контрабас), Иван Лешин (ударные).

Открыл программу Никита Кузнецов вальсом "Свет и тени" Паоло Пиццигони. Далее со сцены прозвучали любимые песни всех времен и народов. Слушатели насладились джазовой, латиноамериканской музыкой, французским мюзетом. Аплодисменты публики сорвало и исполнение песни “Маршрутка” группы "Iowa" и композиции "Sunny" диско-коллектива "Boney M".

В конце первого и второго отделений посетителей КТЗ "Золотые ворота Сибири" ждали сюрпризы — музыкальная импровизация.

13 мая в 19 часов начнется концерт "Будущие чемпионы эстрады". В этот вечер мастерство покажут молодые исполнители — финалисты сольной эстрадной категории и шоу-артисты. Они еще не стали чемпионами, но находятся на пути к этому почетному званию. Посетители услышат хиты мировой поп-музыки и джаза, а также современные аранжировки классических произведений и народных песен.

На 14 мая запланирована программа "Вокруг света с баяном". Впервые в истории на одной сцене в Тюмени соберутся сильнейшие баянисты и аккордеонисты, чемпионы из семи стран: России, Италии, Сербии, Швеции, Китая, Беларуси и Казахстана.

Гала-концерт Открытого чемпионата России по аккордеону и баяну пройдет 15 мая. Главное интригой вечера станет объявление состава сборной России, которая представит страну на "Кубке мира" 2025 в Боснии и Герцеговине.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# гала-концерт , концерт

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