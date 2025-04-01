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К открытому чемпионату России по аккордеону и баяну готовятся в Тюмени

Общество, 18:40 17 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Открытый чемпионат России по аккордеону и баяну пройдет в Тюмени с 8 по 15 мая. Его победители будут отстаивать честь страны на Кубке мира, который состоится в Боснии и Герцеговине в 2025 году.

Об этом на пресс-конференции рассказал меценат, директор фонда “Золотые ворота Сибири” Игорь Самкаев 17 апреля.

“Как это было и в предыдущие годы, за счет фонда отправим победителей чемпионата России на Кубок мира. Ранее международные соревнования принимали наших музыкантов в Италии, Сербии. В этом году они отправятся в Боснию и Герцеговину. Около десяти человек поедут выступать за нашу страну. Наши успешно продемонстрировали мастерство на предыдущих чемпионатах. В 2023 году мы стали лучшими: практически все призовые места забрали с собой, в Россию”, – рассказал он.

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Отметим, благотворительный фонд ежегодно проводит в Тюмени открытый чемпионат России по аккордеону и баяну с 2023 года. Однажды Игорь Самкаев познакомился с деканом факультета народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Александром Селивановым. Так и родилась совместная идея проводить такие чемпионаты именно в Тюмени. Первое соревнование собрало примерно 100 человек. Следующее – уже около 500 участников.

О событиях знают не только в городах Российской Федерации, но и за пределами государства. В 2024 году на чемпионате выступили музыканты из восьми дружественных стран. В этот раз организаторы тоже ждут большое количество участников. Тюмень готова принять их благодаря поддержке властей.

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В Тюменской области делают многое для развития народного искусства, повышения его популярности, сохранения традиций. Об этом свидетельствует цифры. Во всех детских школах искусств открыты отделения народных инструментов. Сейчас в них занимаются более 1 тыс. 400 ребят, в том числе треть из них выбрали баян и аккордеон. Наибольшее число молодых баянистов занимаются в Заводоуковской детской школе искусств, а аккордеонистов, соответственно, – в Тюмени.

“Большая системная работа благодаря Игорю Мирвахисовичу вылилась в полноценный чемпионат, масштабы которого растут. В 2022 году проходил областной фестиваль-конкурс “Гармония”. Год спустя состоялся круглый стол, посвященный вопросам исполнительского искусства на гармони. В том же, 2023 году, проходила выставка “Лейся, душа, гармонь хороша”, где были инструменты из домашних коллекций, в том числе уникальный экспонат, который был участником Парада Победы 1945 года. В 2024 году организовали масштабный чемпионат России по баяну и аккордеону. Каждый год мы стараемся добавлять новые проекты, интегрировать эту составляющую в мероприятия. В этот раз у нас прошел форум “СВОя культура” для ветеранов специальной военной операции. История этого форума и началась с "Гармони": один из участников СВО захотел освоить этот инструмент”, – поделился Александр Сидоров.

Участие в чемпионате примут и дети. Оценивать их мастерство будут в зале на 180 мест школы № 73 “Лира”. Здесь проводились главные областные мероприятия, например, представляли несколько номинаций Дельфийских игр.

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У участников из Тюменской области большие шансы занять призовые места, считает директор Омутинской детской школы искусств, организатор чемпионата по аккордеону и баяну Сергей Окороков. Для подрастающего поколения событие стало настоящим праздником.

“На протяжении двух лет мы живем чемпионатом. Дети играют, участвуют в концертах. Общаясь с руководителями, преподавателями детских школ искусств, вспоминаем, насколько всех тронула встреча с чемпионами мира. Дети пообщались с Никитой Кузнецовым, Александром Селивановым. Мы все наблюдали, как проходил кубок, как наша сборная занимает призовые места. Все возможно. Дети стали играть убедительнее”, – дополнил Сергей Окороков.

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Прием заявок на участие в чемпионате продлится до 18 апреля по ссылке.

В связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне фонд "Золотые ворота Сибири" в рамках открытого чемпионата России по аккордеону и баяну планирует провести 9 Мая патриотическую акцию "Гимн Победы". Ожидается, что участие в ней примут 400 баянистов и аккордеонистов из разных регионов.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# аккордеон , баян , музыка , чемпионат

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