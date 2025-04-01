Картина "Красавица" из собрания Третьяковской галереи прибыла в Тюмень
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Картину "Красавица" известного русского художника Бориса Кустодиева можно посмотреть в постоянной выставке "Шедевры художественной коллекции" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Обменный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с одним из ведущих музеев страны. В рамках партнерства Тюменское музейно-просветительское объединение также передало в Третьяковскую галерею на новую выставку полотно Бориса Кустодиева "Купальщица".
Такие проекты делают искусство более доступным и подчеркивают значение межрегионального культурного обмена, отметили в ТМПО.
Возрастное ограничение: 12+.