Картина "Красавица" из собрания Третьяковской галереи прибыла в Тюмень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Далее в сюжете К открытому чемпионату России по аккордеону и баяну готовятся в Тюмени

Картину "Красавица" известного русского художника Бориса Кустодиева можно посмотреть в постоянной выставке "Шедевры художественной коллекции" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Обменный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с одним из ведущих музеев страны. В рамках партнерства Тюменское музейно-просветительское объединение также передало в Третьяковскую галерею на новую выставку полотно Бориса Кустодиева "Купальщица".

Такие проекты делают искусство более доступным и подчеркивают значение межрегионального культурного обмена, отметили в ТМПО.

Возрастное ограничение: 12+.