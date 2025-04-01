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Картина "Красавица" из собрания Третьяковской галереи прибыла в Тюмень

Общество, 17:34 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

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Картину "Красавица" известного русского художника Бориса Кустодиева можно посмотреть в постоянной выставке "Шедевры художественной коллекции" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Обменный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с одним из ведущих музеев страны. В рамках партнерства Тюменское музейно-просветительское объединение также передало в Третьяковскую галерею на новую выставку полотно Бориса Кустодиева "Купальщица".

Такие проекты делают искусство более доступным и подчеркивают значение межрегионального культурного обмена, отметили в ТМПО.

Возрастное ограничение: 12+.

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# выставка , картины

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