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О достижениях Тюменской области в сфере культуры рассказали гостям и спикерам КОФТО

Общество, 19:04 16 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Достижения региона в сфере культуры обсудили участники пленарного заседания "Культура – территория смыслов. Культура будущего", которое состоялось в рамках культурно-образовательного форума Тюменской области (КОФТО) 16 апреля. Мероприятие состоялось в ДК "Нефтяник" в формате открытой дискуссии и объединило более 600 человек.

Открывая встречу, программный директор форума, шеф-редактор редакции "Культура Москвы" Ксения Ламшина зачитала приветствие губернатора региона Александра Моора.

"КОФТО стал удобной площадкой, где работники культуры могут делиться опытом, устанавливать полезные контакты и искать решение актуальных проблем. Это помогает укрепить культурные связи между муниципалитетами региона, сохранить важные народные традиции и ценное историческое наследие Тюменской области, - отмечено в приветствии главы региона. – Престиж форума растет год от года, привлекая известных деятелей культуры, работников отрасли и творческую интеллигенцию. Убежден, что открытый диалог на площадках придаст мощный импульс культурному обмену и сотрудничеству между учреждениями".

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В ходе пленарного заседания спикеры выступили с докладами, ответили на вопросы, пообщались и обменялись опытом. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал о развитии отрасли культуры в регионе. Он подчеркнул, что мероприятие особенно полезно сотрудникам учреждений культуры из муниципальных образований в части подходов к реализации проектов на небольших территориях.

"Если бы мы не опирались на наши корневые вещи, у нас бы ничего не получилось. Мы подняли "сибирскость", ей объясняется все, что мы делаем: культура в строительстве, культура в потреблении. Это стало нашей основой. Благодаря сотрудничеству музеев, бизнеса, отраслевого департамента мы получили устойчивый турпоток и хороший объект для развития экономики. Как результат, за 2024 год регион посетил более четырех миллионов туристов", — поделился Андрей Пантелеев, рассказывая о роли культурного наследия в развитии туризма.

Важной составляющей он назвал создание новых объектов культуры. Если их грамотно вписать в пространство городов и муниципалитетов, то они способны перезапускать образ жизни местных жителей. К примеру, когда в Тюмени построили набережную, люди начали гулять по ней, отдыхать. Изменится и жизнь подгорной части Тобольска, когда там откроются мнгофункциональный концертный зал и фестивальная площадь.

Также заместитель главы региона затронул сферы образования, киноиндустрии, сказал о сотрудничестве отрасли со школами, академиями и фондами. По его мнению, именно культура является инструментом, который опирается на историю, корни, задает смыслы и устремляет нас в будущее.

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Культура — это живой ресурс, который формирует идентичность, воспитывает поколения, создает основы для устойчивого развития. Это инструмент, способствующий критическому мышлению, вдохновляющий на созидание, считает директор регионального департамента культуры Александр Сидоров. Он рассказал о востребованности учреждений культуры Тюменской области, модернизированности библиотек и многом другом.

Ксения Ламшина добавила, что культура с одной стороны – это монолит, с другой – абсолютный символический ресурс, без которого страна никогда не шагнет в будущее.

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Отметим, культурно-образовательный форум Тюменской области проводится в пятый раз. Каждый год организаторы стремятся обновить формат, расширить масштаб. В 2025 году событие объединило более тысячи участников. Это руководители, сотрудники учреждений культуры, дополнительного образования, авторы культурных проектов в сфере искусства, креативных индустрий, представители некоммерческих организаций, бизнеса.

В этом году организаторы задействовали ведущие учреждения культуры: ДК "Нефтяник", Тюменская областная научная библиотека, Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, драмтеатр. Подвергся изменениям и образовательный трек. Если раньше образовательные программы были разделены по уровням образования, то сейчас все участники находятся в едином образовательном поле и получают одинаковую информацию. Отдельный блок посвящен работе с молодежью.

Инна Пахомова

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# Александр Сидоров , Андрей Пантелеев , культура , национальный проект Инфраструктура для жизни , форум

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