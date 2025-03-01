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Творческие коллективы Тюменской области показали номера по сказке "Конек-горбунок"

Общество, 12:30 29 марта 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Конкурсные прослушивания регионального фестиваля "За горами, за лесами", посвященного 210-летию со дня рождения Петра Ершова, проходят в ДК "Нефтяник" в Тюмени 29 марта.

Напомним, 18 марта завершился первый отборочный этап, он прошел в онлайн-формате. В отборе приняли участие более 84 конкурсантов — детские и молодежные творческие коллективы — практически из всех муниципальных образований Тюменской области.

Директор ДНК "Строитель" Ольга Тереня отметила, что такой конкурс проводится впервые, не исключено, что он станет постоянным, поскольку творчество Петра Ершова в душе каждого из нас.

"С детства мы помним великолепные строки "За горами, за лесами, за широкими морями, против неба — на земле жил старик в одном селе". Очень важно, чтобы и новое поколение, наша молодежь, дети знали эту сказку и помнили нашего великого земляка, чтили память о нем. Значимо, что сказка переведена на 26 языков мира. Это произведение знают во всем мире. Конкурсанты выступают в трех номинациях: "Художественное слово", "Художественный образ", "Театр малых форм", — поделилась она.

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На конкурсных прослушиваниях девять актеров из образцовой юношеской театральной студией "Наш театр" из села Казанское представили фрагмент из своего спектакля "КоньОк". Эта постановка довольна знаменита в регионе, ее показывали даже на сцене тюменского театра "Ангажемент".

"Это финальный фрагмент, где показана хороводная народная игра и конец с нырянием в колодцы. Наш "КоньОк" был спектаклем-шуткой, потому что ребята привносили в него многое, сочиняли. Постановка молодежная. У нас массивные декорации, есть огромный куб-трансформер. Естественно, мы не привезли его с собой. Взяли с собой элементы: три кубика и колодцы", — рассказала руководитель студии Марина Гудина.

Актер "Нашего театра" Артем Игнатов считает сказку Петра Ершова неустаревающей, к тому же он отметил, что его товарищи сделали ее на новый лад и она получилась очень интересной. По его мнению, это произведение можно обыгрывать это произведение.

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Конкурсные выступления предварила презентация международного выставочного проекта "Конек-Горбунок. Лоскутная сказка". В 2025 году ему исполнилось десять лет, сказала арт-директор проекта и автор идеи Анна Глазунова.

В холле представили только часть работ мастериц из разных стран мира. Общая выставочная длина проекта — 35 метров. В ДК "Нефтяник" представили 10.

"Думаю, что многие порадуются, когда увидят эти работы в освещенном зале, в прекрасном помещении. Квилты для этого международного проекта собирались полтора года. Он вобрал более 270 работ, 385 участников из 11 стран мира таких как Канада, Латвия, Кыргызстан, Молдова и других. Вообще сказка написана для взрослых. Я бы посоветовала перечитывать ее каждый год, потому что так открываешь ее с иными гранями. Я еще коллекционирую издания этого произведения, каждый раз читаю и для себя открываю новое. Сказка интересна тем, что она очень волшебная. Конек-горбунок — это не просто маленькая лошадка, это и помощник, наставник, исповедник, утешитель, мама, папа, ну, в общем, верный друг. Поэтому я всегда всем желаю найти своего Конька-горбунка", — дополнила Анна Глазунова.

Отметим, у тюменки на руках 193 издания сказки, три находятся еще в пути. Большое увлечение как раз началось именно с международного проекта. Тогда Анне Глазуновой стало интересно, на чьи иллюстрации опирались лоскутницы при создании работ.

Награждение победителей состоится в 13 часов. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# ДНК Строитель , коллективы , конкурс , Петр Ершов , творчество , театры

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