Битва блинопеков собрала участников из разных городов на Масленице в Ялуторовске

Битва блинопеков собрала участников из разных городов на Масленичных гуляниях в Ялуторовске 2 марта. Они приехали, чтобы выпечь блины на трехметровых сковородах.

Первыми состязались команда Нягани и коллектив тюменского ресторана “Омар Хайям”. У участников каждой сборной был свой эксклюзивный ингредиент. Так, гости из Нягани добавили минеральную воду “Ессентуки”, а представители ресторана – манную крупу.

Команды делали это впервые, поэтому на помощь к ним пришли помощники - главная теща ялуторовской Масленицы Лара и опытные блинопеки Антон Петелин и Александр Гаврилов.

Гости из Нягани практически без разрывов перевернули блин. Специалист по работе клубных формирований Городского культурного центра “Планета” Анна Постникова боялась, что у ее команды может не получиться. Минералку добавляли согласно рецепту своего директора Сергея Абрамова.

“Мы приехали сюда не с пустыми руками. У нас здесь чайная лавка. Плюс наши ребята жарят блины на лопате и раздают угощения желающим. Мне здесь так понравилось, очень классно. Вообще хороший город. Здесь живут такие добрые, сплоченные люди”, – поделилась Анна Постникова.

После представителей Нягани и ресторана “Омар Хайям” состязались еще две команды – из Губкинского и одного из агентств недвижимости в Ялуторовске. Ямальцы сказали, что их главный ингредиент – это любовь от льдинки с Севера.

Представители Ялуторовска при создании рецепта решили прибегнуть к совету нейросети. По их словам, искусственный интеллект рассчитал пропорции, но чуть-чуть ошибся, не учел погоду. Тем не менее, получилось неплохо.

Для того, чтобы испечь четыре огромных блина, потребовалось 350 кг муки, две тысячи яиц и 350 литров молока. Замесить тесто для участников из Нягани и Губкинского помогали ялуторовские повара из кулинарии “Кураж” и кафе “Блинная”.

“Мне кажется, в этом года народу больше. Смотрите, как они люди поддерживают участников. Мы еще красивее оформили площадку, каждый год все лучше и лучше!”, – воскликнула теща Лара.

Члены жюри оценивали блины конкурсантов по нескольким критериям, расставляя баллы от нуля до десяти. Обращали внимание на оригинальность и креативный подход к созданию рецепту, вкусовые качества, уникальность технологии по переворачиванию трехметрового гиганта, сам процесс переворачивания. Немаловажным был и внешний вид блинопеков.

Места распределились следующим образом: победу одержали представители Губкинского, на втором месте – гости из Нягани, третье присудили агентству недвижимости.

Отметим, праздник начался в Ялуторовске с утра. Желающие могли принять участие в забеге со сковородками “Блин, беги”.

Красочным моментом стало шествие с тещей ялуторовской Масленицы и командами блинопеков. На своем троне восседал Блинный царь – его провезли на автомобиле.

В колонне шли и участники конкурса на самый красивый костюм. Ялуторовчане постарались: кто-то выступил в роли блина, другие обратились к сказкам. Яна Десятова участвует в таком шествии третий раз. На создание костюмов для семьи ее вдохновило произведение “По щучьему велению”. Сына Андрей она нарядила как Емелю и усадила на коляску, оформленную как печь, а дочку Агнию – Весной. На создание “печки” и костюмов ушло три дня.

“Нравится идея праздника. Это поднимает настроение. Дети у нас очень любят участвовать в таких мероприятиях”, – поделилась Яна.

Софья Крупко пришла в длинном платье в образе Славницы. Ее сопровождали нарядные подруги Мария Дольникова и Милена Махорина. У девушек не было отбоя от желающих сфотографироваться на память.

“Мы представляем молодежный центр Ялуторовска. Этот наряд мы делали для другого проекта под названием “Подиум”, реализуемого культурным центром “Арт-Вояж”. Только на создание юбки ушел месяц. Я еще не участвовала в таком шествии. Хочется получить побольше позитивных эмоций от этого события“, – сказала Софья Крупко.

Напомним, большие масленичные гуляния проводятся в Ялуторовске с 2006 года. В 2022 году здесь установили рекорд России, перевернув самый большой блин. Его диаметр составил два метра 95 сантиметров.

Инна Пахомова