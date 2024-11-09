Празднование Дня Сибири состоялось на Базарной площади в Тобольске

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Праздник, посвященный Дню Сибири, состоялся на Базарной площади в Тобольске 9 ноября. Для горожан и гостей города подготовили обширную программу с активностями, дегустацией татарского супа-лапши, казачьей ухи, авторского чая.

Мероприятие началось с запуска брендированного автобуса, на котором изображен знаменитый тоболяк, картограф, географ, художник Семен Ремезов. Председатель Тобольской городской думы Андрей Ходасевич и директор АО "Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие" Сергей Кугаевский перерезали красную ленточку. Это второй брендированный автобус в тобольском предприятии.

Собравшихся с праздником поздравил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. По его словам, древняя столица сохранила историю, которую сегодня показывает всей стране. Гости приезжают сюда и они познают Сибирь через культуру, историю, прекрасную природу.

"Это добрый знак, когда мы возрождаем традицию празднования Дня Сибири, которая была заложена нашим императором Александром III. Давайте пожелаем друг другу ярких эмоций и впечатлений. Пусть все, кто хотят познакомиться с Сибирью, приезжают к нам в гости именно в этот день", – сказал Андрей Пантелеев.

К поздравлениям присоединился глава города Петр Вагин. Он сказал, что сегодня действительно яркий, масштабный день.

"Мы прекрасно знаем, что в Сибири началось освоение всего пространства огромной Российской империи. И сейчас сибирские регионы являются оплотом процветания, развития нашей страны. Конечно, Тобольск гордится тем, что он более 250 лет был административным центром Сибири. Отсюда начались все открытия, развитие страны", – сказал глава города.

На Базарной площади гости не только наслаждались выступлением творческих коллективов, но и могли попробовать сибирскую гастрономию. Режиссер центра сибирско-татарской культуры Тобольска Рузалия Курманалиева поделилась рецептом приготовления блюда.

"В основе блюда – татарская лапша, бульон и курятина. Лапшу мы не покупаем. Накануне девочки с пяти утра раскатали тесто, нарезали его и успели немного подсушить, чтобы лапша была чуть-чуть хрустящей. Её удобно опускать в бульон, в нем она сразу идет полоской за полоской", – рассказала она корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Участие в празднике принимали и казаки, входящие в Союз казаков "Сводная казачья сотня" Тобольска и Тобольского района. Они приготовили донскую казачью уху.

"Так как мы казаки, то приветствуем этот праздник. В знак дружбы всегда варим казачью уху. В нее входят карп и крупный карась. Добавляем в уху печеную картошку, щучью икру. Под конец добавляем красные помидоры. В этом вся особенность", – поделился заместитель атамана по культурной части Федор Рузанов.

Местные жители и гости, которым довелось попробовать блюда, остались довольны ими и организацией праздника в целом.

Инна Пахомова