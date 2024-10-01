Мировые хиты перепоют на татарском языке в рамках гастрофествиаля "Сибирский баурсак"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Гастрономический фестиваль "Сибирский баурсак", который пройдет в Тобольском районе в 2025 году, станет более красочным. Его частью станет гала-концерт, на котором исполнят мировые хиты на татарском языке.

"Пригласим зрителей и участников, чтобы они получили настоящее удовольствие. Татарский язык очень красивый, мелодичный. Думаю, мировые хиты зазвучат достойно", — сказал во время прямого эфира глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

В Тобольском районе провели четыре фестиваля "Сибирский баурсак". Самое большое угощение даже попадало в Книгу рекордов России. Мероприятие вошло в событийный календарь Тюменской области, а баурсак признан нематериальным культурным наследием региона.

Первый праздник собрал примерно 380 человек. "Сибирский баурсак", который прошел в 2024 году, объединил около 8 тыс. зрителей и участников. Он становится визитной карточкой Тобольского района, подчеркнул Леонид Митрюшкин.

"Там уникальная дружеская атмосфера. Независимо от возраста, национальности все люди приходят с позитивным настроением. У "Сибирского баурсака" большое будущее. Надеюсь, будут присоединяться все больше и больше участников и зрителей. Это не конечный продукт, мы двигаемся дальше, обобщаем опыт", — добавил глава муниципального образования.

Напомним, на фестивале "Сибирский баурсак" гости могут не только попробовать традиционное блюдо в виде шапочки, но и насладиться концертными номерами. В основе события — идея сохранения традиций сибирских татар, их этноса, популяризации культуры.

Инна Пахомова