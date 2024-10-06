Волшебный мир Севера познали тюменцы на ул. Дзержинского

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Северный чум, живой олень, изделия народного промысла, интерактивы и традиционные обряды коренных малочисленных народов создавали атмосферу I областного фестиваля "Волшебный мир Севера" на улице Дзержинского в Тюмени 5 октября.

Одним из таких действий стал обряд очищения дымом - с него начался праздник. Всех желающих пригласили пройтись, взявшись за руки, вокруг большой чаши с дымом.

"Мы долго готовились к фестивалю. Сегодня свое творчество здесь представляют более 30 коллективов большой Тюменской области. Очень благодарны всем, кто нашел время и приехал. Маршрут был непростой: кто добирался на автобусе, кто на теплоходе, кто на лодке. Программа фестиваля получилась насыщенной: мастер-классы, народные игры, интерактивы. Кстати, это из-за них сегодня такая погода хорошая, - поделился заместитель директора Дворца национальных культур "Строитель" Вано Апциаури.

Поприветствовала горожан и участников фестиваля от лица председателя Тюменской областной думы депутат Лариса Цупикова. В Тюмени все как одна большая, дружная, многонациональная семья, в который чтят традиции свои и соседей, подчеркнула она. "Сегодняшний день – одно из ярких подтверждений тому, что наша Россия – мощная, сильная, красивая, и прежде всего - своими людьми", – сказала она.

Изделия народного промысла образовали разноцветную ярмарку. здесь можно было приобрести украшения с национальными орнаментами, целебную чагу и даже сумку из рыбьей кожи.

Неподалеку от сцены расположился настоящий чум. Это современный летний вариант - из брезента, зимний же создают из оленьих шкур. Экскурсию по жилищу провела гид Надежда Минченко. Она рассказала, что справа находится "женская" половина - для женщин, детей, встречи гостей. С левой стороны традиционно располагались мужчины - здесь они хранили свои снасти, оружие, одежду и обувь. Посередине располагался очаг - сердце чума.

И взрослые, и дети не остались равнодушны к северному оленю, с которым можно было сфотографироваться на память. Компанию ему в импровизированном загоне составил нубийский козел Семен Семеныч.

Инна Пахомова