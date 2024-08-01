  • 13 августа 202413.08.2024вторник
  • USD89,9475
    EUR96,6852
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-восточный

80 мастеров со всей страны объединит фестиваль косторезного искусства в Тобольске

Общество, 08:14 13 августа 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

80 мастеров объединит II Всероссийский фестиваль косторезного искусства "Тобольск — город мастеров", который пройдет с 1 по 6 октября. Благодаря ему гости и жители Тобольска смогут посмотреть более 400 экспонатов.

В программе — выставка косторезного искусства России, десять мастер-классов от российских мастеров, круглый стол по вопросам сохранения и развития этого вида искусства.

"Мастера со всей России привезут выставку косторезного искусства, которые можно будет посмотреть на тобольской фабрике художественных косторезных изделий. Исторически Тобольск — столица косторезов, поэтому события будут проходить у нас. В 2024 году тобольской фабрике косторезных изделий исполняется 95 лет", — рассказала директор МАУ "Креативные индустрии Тобольска" Анастасия Петрякова.

Первый фестиваль состоялся в 2022 году. На нем было представлено 300 экспонатов от 60 мастеров России.

Отметим, в 2024 году "Тобольск — город мастеров" пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. На реализацию проекта выделили более 1 млн 700 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# косторезное искусство , Президентский фонд культурных инициатив , Тобольск

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:13 13.08.2024Тюменские художники могут заявить о себе в культурной столице России
10:02 13.08.2024В Тобольске выберут лучшие династии садоводов
09:51 13.08.2024Тюменские автобусы поменяют маршрут из-за ремонта теплосети на ул. Республики
09:40 13.08.2024Калейдоскоп лоскутных одеял украсит "Усадьбу Колокольниковых" 17 августа