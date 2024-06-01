“Ночь ремесел ЗДЕСЬ” собрала мастеров в особняке купца Панкратьева в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

17 мастеров, работающих в разных техниках, объединила “Ночь ремесел ЗДЕСЬ”, которая прошла в особняке купца Панкратьева на ул. Республики в Тюмени 29 июня. Это не только тюменцы, но и представители Заводоуковского городского округа, Ишима.

Такое событие прошло в Тюмени впервые. Мероприятия из этой серии ранее в 2024 году уже состоялись в Тобольске и Ишиме. Директор Центра социальной адаптации и культурного развития “Эбием” Андрей Щебельник сказал, что “Ночь ремесел ЗДЕСЬ” хотят сделать ежегодной. “Наши мероприятия прошли замечательно, они нравятся людям, мастерам. Это востребовано. Формат открытых мастерских пришелся по душе всем. Сюда приходят люди, которые любят что-то уникальное, ремесла, это и молодежь, и старшее поколение. Это интересно всем и это нас радует”, – сказал он.

По словам Андрея Щебельника, “Ночи ремесел ЗДЕСЬ” в Тюмени предшествовал серьезный отбор, поступило 50 заявок и из них выбирали лучших.

Все искрилось и сияло за столом, за которым сидела тюменская мастерица Елена Григорьева. Она представила работы, выполненные в технике точечной контурной росписи.

“Использованы акриловые контуры и краски. Я делаю все работы на заказ. Множество моих изделий находится в частных коллекциях в Америке, Индии, Китае, на Багамских островах. У Филиппа Киркорова есть большой рюкзак, который я украшала буквами “Ф” и “К” и изображением двух львов. Приезжала заказчица, просила выполнить роспись именно для исполнителя. После того, как работа была готова, он опубликовал пост”, – рассказала Елена Григорьева.

Расписать в своей авторской технике тюменка может любую вещь. Она работает с деревом, металлом, пластиком, кожей, фарфором, керамикой. Этим ремеслом Елена Григорьева занимается примерно около десяти лет. Тогда она впервые увидела работы, выполненные в точечной технике в социальных сетях, ей стало интересно. Приобретая контуры и краски, со временем она поняла, что из этого можно использовать на коже и на других конкретных поверхностях. Когда-то роспись была хобби для Елены Григорьевой, теперь же она полностью занимается этим. Работает тюменка через соцсети, у нее полная запись на полгода.

Мама Елены Григорьевой – известный в регионе мастер тюменской домовой росписи Вера Быкова. Она тоже участвовала 29 июня в событии “Ночь ремесел ЗДЕСЬ”. По периметру мастер украшала “царскими кудрями” филенку – деревянную доску, вставляемую в ставни. Каждый мазок, цвет имеет значение, подчеркнула автор.

“Царские кудри” – стиль монохромной росписи. Узор составляют завиточки – мазки побольше и поменьше. Это символ водной стихии. Эти элементы действительно похожи на волны, завитки передают ощущение движения воды”, – пояснила Вера Быкова.

Еще одна дочь мастерицы Ольга продемонстрировала современное применение тюменской росписи – на одежде. Участница “Ночи ремесел ЗДЕСЬ” была в худи с характерными завитками, выполненные акриловыми красками.

“У нас вполне творческая семья получается. С внуком мы расписывали двери дома. Вообще дети у меня растут в красоте. Дома расположена мастерская-музей – от пола до потолка все увешано образцами, подносами, дощечками с росписью. У нас сложилась традиция все праздники отмечать в этой мастерской, среди красоты. Дети с рождения впитывают это, считают, что это нормальное состояние и души, и жилища, в котором все расписано”, – заключила Вера Быкова.

Изделия из бересты представила Райхана Нурова. Увлекается этим ремеслом на протяжении трех лет, училась самостоятельно, прибегала к онлайн-курсам.

“Работа с берестой очень благотворно влияет на организм. Люблю бархатистость, мягкость, тепло этого материала. Береста содержит ионы серебра, обладает фитонцидными свойствами. Вот в туесах никогда не заводятся жучки, не возникает плесень. Материал очень надежный, долговечный и экологичный. Меня эта работа очень увлекла. Несмотря на то, что я владею многими направлениями прикладного творчества, береста у меня сейчас на первом месте”, – поделилась Райхана Нурова.

Впервые работы из бересты тюменка увидела три года назад на конкурсе “Славим человека труда”. Там были дамские сумочки, туеса, сундуки, картины с аппликациями. Работать с таким материалом – это счастье, уверяет Райхана Нурова.

Множество семей с детьми привлек стол Натальи Карунниковой, которая на их глазах создавала грибы из ваты.

“Делаю игрушки из ваты по старинной технологии, как раньше. Занимаюсь этим около трех лет. Сначала попробовала для интереса, потом меня затянуло. Теперь это мой основной вид деятельности”, – сказала Наталья Карунникова.

Тюменка руководствуется пословицей: “Готовь сани летом, а телегу зимой”. Уже сейчас она начала делать новые игрушки к новогодним праздникам.

Ватные игрушки берут хорошо. Некоторые люди удивляются, когда видят их, кто-то вообще не знает, что это такое. Изделия нередко приобретают коллекционеры. Игрушки бывают не только новогодними, но и просто интерьерными. На изготовление одной куклы уходит два-три дня. Некоторые изделия потребуют неделю.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мастер-кукольник Елена Штоль показала своих интерьерных кукол и коллекцию сумок “Горожанка”. Мастерица не работает на заказ. Для творческого человека важно делать то, что хочется, убеждена она. Вещи, которые создает Елена Штоль, находят своего покупателя. Есть ценители, у которых в коллекции уже несколько игрушек, сделанных ей. Тюменка работает в технике “тедди”, грунтованного текстиля. Есть куклы, созданные в смешанной технике – с вылепленными конечностями.

Предприятие “Легенды Сибири” представило косторезный промысел. Мастер-косторез, декоратор и ювелир Даниела Смирнягина на месте с помощью специальной машинки создавала украшения из кости. Перед ней были брелоки, подвески, колье, кольца из бивня мамонта, рогов коровы и косули.

Инна Пахомова