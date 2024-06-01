"Цветущий сад" с гортензиями украсил территорию у старинной мечети в Ембаево

| Фото: сообщество "Ембаевский сельский музей | ЦКиД «Юность» во ВКонтакте | Фото: сообщество "Ембаевский сельский музей | ЦКиД «Юность» во ВКонтакте

Тюменцы и гости региона могут прогуляться по "Цветущему саду" с гортензиями на территории мечети им. Нигматуллы Хаджи в с. Ембаево Тюменского района.

"В прошлом году во время акции "Ночь музеев" мы организовали проект "Цветущий сад" и посадили вокруг мечети гортензии. Люди, которые не смогли поучаствовать в том году, приезжали к нам в этот раз примерно неделю назад и высадили 31 гортензию. А ежегодно вместе с молодежью, односельчанами садим бархатцы, петунии и другие цветы на наших клумбах. С рассадой нам помогают наши ембаевские предприниматели", — поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музея Нэля Файзуллина.

Отметим, территорию архитектурного комплекса большой мечети им. Нигматуллы Хаджи облагораживают на протяжении последних нескольких лет. В 2022 году в рамках акции "От сада к саду" был создан Бухарский сад. В нем высадили около 60 хвойных деревьев — кедров, сосен и елей. Выбор не случаен. 140 лет назад, когда начиналось строительство комплекса, по просьбе купца I гильдии Нигматуллы Хаджи Кармышакова-Сейдукова селяне садили кедры, сосны, лиственницы. Часть этих деревьев сохранились до наших дней. С годами они, конечно, утрачиваются. По историческим фотографиям можно судить, что раньше деревьев было больше. Поэтому сотрудники музея вместе с односельчанами решили посадить новые. Как говорит Нэля Файзуллина, сегодня молодая хвойная поросль радует гостей. Кроме этого, здесь появилось 30 сортовых яблонь.

"У нас есть группа друзей — краеведы, историки, преподаватели, активные участники различных акций. Я тоже вхожу туда. Вместе с ними мы садили сады в рамках организованной экскурсоводом Альмирой Гумеровой акцией "От сада к саду". Сначала мы высаживали сирени, вишни у мечети на улице Жданова в Тюмени. Потом ездили в село Покровское, где облагораживали территорию у местного музея. В 2022 году высаживали деревья вдоль старинного мусульманского кладбища. Последняя акция "От сада к саду" как раз состоялась у нас, в Ембаево", — добавила хранитель музейных фондов.

| Фото: сообщество "Ембаевский сельский музей | ЦКиД «Юность» во ВКонтакте | Фото: сообщество "Ембаевский сельский музей | ЦКиД «Юность» во ВКонтакте

Прогулявшись по красивой территории мечети, гости могут посетить и Ембаевский сельский музей, который знаменит не только в России, но и за ее пределами. Сюда приезжает много туристов, ученых, изучающих историю Сибири, сибирских татар. Недавно здесь были исследователи из Москвы и Казани. Большие группы приезжают из разных регионов, сказала Нэля Файзуллина. Отметим, в одноэтажном здании бывшего магометанского духовного училища, построенного в XIX веке, хранится около 3 тыс. экспонатов.

Для посетителей здесь проводят экскурсии и разные мероприятия. Следить за ними можно в сообществе Ембаевского сельского музея во ВКонтакте. Сейчас для детей, посещающих пришкольные лагеря, проводят экскурсионно-театрализованную программу "В гостях у Музейненка": ребят знакомят не только с историей мечети, сибирских татар, но и с национальными играми. Для владельцев "Пушкинских карт" со следующей недели организуют "Вечерние молодежные посиделки".

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова