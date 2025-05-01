Юные тюменские инженеры представили инновационные решения для жизни, бизнеса, промышленности
20 проектов представили воспитанники Школы инженерного резерва ТИУ на конкурс. Их оценивают эксперты из систем образования, здравоохранения, действующие предприниматели и специалисты нефтегазовых компаний.
Над системой автоматического торможения самоката команда из группы "Мехатроника" работала весь учебный год. Им удалось собрать блок из платы и видеокамеры, установить реле.
"В нашем электросамокате должно быть два реле, подключенные к плате. Одно из них замедляет движение, второе - останавливает. В данном прототипе у нас пока что одно реле, предусматриваем поставить второе. И тогда удастся вовремя остановить самокат", - пояснил воспитанник ШИР, 7-классник Захар Некрасов.
К имеющейся бета-версии необходим мощный контроллер и камера, лидар – прибор, который измеряет расстояние до какого-либо объекта с помощью лазерных лучей.
"Нужно повысить эффективность кода, много раз протестировать наше устройство, и учесть все тонкости законодательства", - поделились юные разработчики.
Идея создания системой автоматического торможения самоката родилась в связи с увеличением ДТП с участием данного вида транспорта.
По итогам презентации команда готова доработать проект, начать работу по привлечению инвесторов, выходу на рынок, созданию конкуренции действующим устройствам передвижения.
Жюри оценивает проекты по технологической, инновационной и экономической составляющим.
Заместитель генерального директора Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Максим Колмогоров из общего числа проектов отметил те, что находятся в стадии промышленного образца.
"С точки зрения инженера, проекты сильные, но слабые по экономике. Когда все просчитывается в экономическую модель, то становится не эффективной. Нет плана продаж. И еще важный момент – они готовы купить оборудование за большие деньги, хотя можно подумать о том, что взять его на аутсорсинг. Также есть проекты, к которым можно применить искусственный интеллект, нейросети. Современные технологии помогут как раз продвинуть проекты юных инженеров", - уверен Максим Колмогоров.
Конкурс "Лучший проект ШИР" проводят с момента открытия школы, с 2016 г. За это время были работы, которые нашли воплощение в жизни.
"Сейчас команды школы подали два проекта на грант губернатора Тюменской области. Один – кормушки для приюта животных, второй – программное обеспечение. Если выиграют, смогут оформить патент на изобретения. В школе инженерного резерва мы стараемся учить их ораторскому мастерству, прокачиваем их мягкие навыки, даем знания по рыночной экономике", - пояснил руководитель проектного направления ШИР ТИУ Виктор Самсонов.
Победителей конкурса среди юных инженеров назовут 25 мая. Их отметят подарками от партнеров. Они смогут бесплатно попасть на профильную смену в детский лагерь Тюмени.
Анжела Лебедева