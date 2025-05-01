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Юные тюменские инженеры представили инновационные решения для жизни, бизнеса, промышленности

Общество, 16:21 24 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 проектов представили воспитанники Школы инженерного резерва ТИУ на конкурс. Их оценивают эксперты из систем образования, здравоохранения, действующие предприниматели и специалисты нефтегазовых компаний.

Над системой автоматического торможения самоката команда из группы "Мехатроника" работала весь учебный год. Им удалось собрать блок из платы и видеокамеры, установить реле.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"В нашем электросамокате должно быть два реле, подключенные к плате. Одно из них замедляет движение, второе - останавливает. В данном прототипе у нас пока что одно реле, предусматриваем поставить второе. И тогда удастся вовремя остановить самокат", - пояснил воспитанник ШИР, 7-классник Захар Некрасов.

К имеющейся бета-версии необходим мощный контроллер и камера, лидар – прибор, который измеряет расстояние до какого-либо объекта с помощью лазерных лучей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Нужно повысить эффективность кода, много раз протестировать наше устройство, и учесть все тонкости законодательства", - поделились юные разработчики.

Идея создания системой автоматического торможения самоката родилась в связи с увеличением ДТП с участием данного вида транспорта.

По итогам презентации команда готова доработать проект, начать работу по привлечению инвесторов, выходу на рынок, созданию конкуренции действующим устройствам передвижения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Жюри оценивает проекты по технологической, инновационной и экономической составляющим.

Заместитель генерального директора Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Максим Колмогоров из общего числа проектов отметил те, что находятся в стадии промышленного образца.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"С точки зрения инженера, проекты сильные, но слабые по экономике. Когда все просчитывается в экономическую модель, то становится не эффективной. Нет плана продаж. И еще важный момент – они готовы купить оборудование за большие деньги, хотя можно подумать о том, что взять его на аутсорсинг. Также есть проекты, к которым можно применить искусственный интеллект, нейросети. Современные технологии помогут как раз продвинуть проекты юных инженеров", - уверен Максим Колмогоров.

Конкурс "Лучший проект ШИР" проводят с момента открытия школы, с 2016 г. За это время были работы, которые нашли воплощение в жизни.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Сейчас команды школы подали два проекта на грант губернатора Тюменской области. Один – кормушки для приюта животных, второй – программное обеспечение. Если выиграют, смогут оформить патент на изобретения. В школе инженерного резерва мы стараемся учить их ораторскому мастерству, прокачиваем их мягкие навыки, даем знания по рыночной экономике", - пояснил руководитель проектного направления ШИР ТИУ Виктор Самсонов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Победителей конкурса среди юных инженеров назовут 25 мая. Их отметят подарками от партнеров. Они смогут бесплатно попасть на профильную смену в детский лагерь Тюмени.

Анжела Лебедева

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# инженеры , инновации , конкурс , нефтегазовый кластер , ТИУ , школа инженерного резерва

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