Татарский праздник "Карга боткасы" отметили в Тюмени с танцами и кашей

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Татарский праздник "Карга боткасы" отпраздновали в сквере Пограничников в Тюмени 25 апреля. По традиции гостей ждали веселые творческие номера и каша.

Участник праздника, музыкант Ислам Сафин пришел с любимым инструментом — гармонью. По его словам, он с нетерпением ждал праздник "Карга боткасы", что в переводе на русский язык означает "воронья каша".

"Ждали целый год этот день, и вот он наступил. Обычно в "Карга боткасы" еще лежит немного снега, а нынче снег уже сошел, и мы этому рады. В это время происходят новые события, светит солнце, все выходят на улицу. Наши родители готовили в казане большое блюдо "карга боткасы". Там и рис, и пшенка, и гречка, и овсянка. Все, что было в доме, соседи приносили и засыпали в общий котел. Потом всех угощали: и людей, и птиц. Это не только татарский праздник, как мне кажется. Праздники весны есть у всех национальностей. Есть, например, Навруз. "Карга боткасы" немножко другой", — поделился он.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Представитель тюменского Центра татарской культуры Чагвар Касимов вспомнил, как праздник отмечали, когда он был маленьким. "Я вырос в деревне Янтык Тюменского района. Знаю этот праздник с детства. Помню 1958-59 годы. В деревне собирались мальчики и девочки. В каждом доме бабушки давали нам крупу, масло, сахар. Потом отдавали одной из матерей или бабушке. Взрослые варили нам кашу. Когда все было готово, выходили на улицу, ели. Оставшуюся кашу клали на бревна, чтобы ее клевали птицы. Так мы встречали весну, плясали, пели", — рассказал Чагвар Касимов.

На празднике исполнили веселые песни про птиц и весну, под которые многие пускались в пляс. По мнению Чагвара Касимова, нынешняя молодежь забывает родной язык. Сотрудники сферы культуры стараются, чтобы у молодых людей возвращался интерес к корням. Для юных гостей парка провели акцию "Мин татарча сейлэшэм", призванную популяризировать татарский язык. Детям предлагали поприветствовать друг друга на татарском, назвать конкретные предметы. Некоторые даже выучили новые для себя слова.

Не обошлось и без игр. Ребятам предложили катать яйца со специальных горок, вить гнезда из заранее заготовленных прутиков. Под конец ребят ждала настоящая каша.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мероприятие прошло в рамках общероссийского проекта "Марафон достижений". Напомним, парк Пограничников был благоустроен в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", реализуемого по решению президента РФ.

Инна Пахомова