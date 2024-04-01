Рок-композицию на национальном языке исполнили на закрытии Дней татарской культуры в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С исполнения рок-композиции от группы "Карт Аяк" началось закрытие Дней татарской культуры в Тюменской области 13 апреля. Гала-концерт победителей областных конкурсов тюркоязычных народов "Утренняя звезда" и "Народное творчество" прошел в Центре татарской культуры на ул. Щербакова.

Татарская фолк-рок группа "Карт Аяк", открывшая праздничный концерт, по-настоящему "раскачала" зал. Музыканты соединили родной язык и фольклор с арт-роком, фанком и хард-роком. Группа выступала фестивале в Сочи, на московском Сабантуе, в Казани, Ижевске, Екатеринбурге.

Председатель региональной общественной организации "Национально-культурная автономия татар Тюменской области" Лейсан Хурматуллина поблагодарила власти региона за поддержку старейшей автономии области.

"Сегодня в первую очередь хотелось бы сказать большое спасибо губернатору Тюменской области Александру Моору, правительству Тюменской области, депутатскому корпусу, Тюменской городской думе за невероятную поддержку. За последние три года национально-культурной автономии татар была оказана поддержка в размере более трех с половиной миллионов рублей только на приобретение костюмов, музыкальных инструментов, издание литературы, выпуск музыкальных дисков. Это не считая областных праздников, масштабных проектов", — сказала она.

Поздравить представителей татарского народа пришли почетные гости. "Вы делаете очень серьезное, большое и значимое дело. Вы пропагандируете, продвигаете свою культуру, не забываете про свой язык, традиции. Сохранять все это очень важно для любой национальности", — сказала председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Исполняющий обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин не смог присутствовать, но поручил зачитать поздравительное слово участникам гала-концерта. "Дни татарской культуры ежегодно напоминают нам о важности сохранения родного языка, самобытной культуры, традиций и обычаев народов, населяющих наш многонациональный регион. Новыми смыслами этот замечательный праздник наполняется в проводимый в стране Год семьи, объявленный президентом Российской Федерации. Семья для татарского народа — это неиссякаемый источник любви, взаимопонимания, поддержки и носитель этнокультурных традиций. Благодарю вас за совместную работу, значительный вклад в укрепление межнациональных отношений и эффективную реализацию стратегии государственной национальной политики Российской Федерации", — прочитали со сцены.

Всего на концерте разные коллективы представили около 40 номеров. Многие были удивительны. Например, представитель башкирского народа Набип Ханов продемонстрировал, как он подражает птицам и звукам природы. В этом деле ему помогали носовая флейта, которую он вырезал из дерева сам, и варган.

"Несколько раз меня приглашали на этнофестивали, которые проходили недалеко от Тюмени. Выступал на сцене, проводил мастер-классы. Я обучаю подражать голосам природы и игре на варгане. Тюменцы захотели продолжить заниматься у меня. Вернулся в Тюмень, обучал их, гулял по набережной и в итоге влюбился в ваш город. Красивейший город, а главное добродушные, приветливые люди! Поэтому остался. Живу десятый месяц, работаю на стройке, в свободное время занимаюсь творчеством, подрабатываю на свадьбах", — поделился Набип Ханов.

Участник праздничного концерта сказал, что талант имитировать различные звуки у него с детства. Когда ему исполнилось 17 лет, он решил передать мастерство друзей. После этого он понял, что научить можно любого человека. Со временем у него выработалась собственная методика звуковых упражнений.

Зрители могли насладиться выступлением старейших коллективов. Народный хор татарской песни "Дуслык" из Тюмени исполнил шуточную песню "Ай жаный суларда". Коллектив на сцене 35 лет. "Наш хор считается ветеранским. Сейчас в нем насчитывается 16 человек. Сегодня на концерт приехали 12 участниц. Мы всегда в основном поем татарские народные песни", — рассказала концертмейстер Асмабика Мирхайдарова.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фольклорно-этнографический ансамбль "Шытыр-Шатыр" — коллектив, который достойно представлял регион за пределами России. В 2014 году коллектив в течение месяца удивляли публику Италии, вернулись в Тюменскую область с победой.

Инна Пахомова