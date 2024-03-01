Ялуторовскую лекцию-спектакль "Жены" показали туристам из Екатеринбурга и Шадринска

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Группы туристов из Екатеринбурга и Шадринска оценили лекцию-спектакль "Жены", стартовавшую в дни XXXV областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера" в Ялуторовске, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Театральная зарисовка об одном дне из жизни шести "узниц" в Чите позволяет зрителям погрузиться в атмосферу XIX столетия и в полной мере проникнуться историей, полной благородства и любви.

В ближайших планах – рассказать жителям и гостям города, подрастающему поколению о наследии декабристов через знакомство с судьбами 11 женщин, которые в 1820-е годы добровольно отказались от дворянских привилегий, статуса, богатства и отправились вслед за своими мужьями в Сибирь, выйдя за рамки привычного музейного пространства.

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Лекция-спектакль "Жены" — проект Ялуторовского музейного комплекса. В нем играют сотрудницы учреждения культуры.