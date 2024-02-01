Директор Дома-музея Михаила Пришвина в Дунино приедет в Тюмень на конференцию

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Директор Дома-музея Михаила Пришвина в Дунино Яна Гришина станет почетным гостем конференции "Михаил Пришвин: лестница счастья каждого человека". Мероприятие состоится в рамках фестиваля "ПришвинФест" в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ (ул. Ленина, 23, ауд. 501) 20 февраля в 15 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Также с докладами, посвященными дневниковым записям, поэтике творчества и философскому наследию Пришвина выступят исследователи творчества писателя, учителя литературы, школьники и студенты гуманитарных специальностей.

Напомним, в Тюмени в эти дни проходит "ПришвинФест" – литературный фестиваль, посвященный 151-й годовщине со дня рождения писателя Михаила Пришвина.