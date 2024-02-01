  • 19 февраля 202419.02.2024понедельник
  • USD92,5492
    EUR99,3523
  • В Тюмени -9..-11 С 5 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Директор Дома-музея Михаила Пришвина в Дунино приедет в Тюмень на конференцию

Общество, 16:53 19 февраля 2024

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Директор Дома-музея Михаила Пришвина в Дунино Яна Гришина станет почетным гостем конференции "Михаил Пришвин: лестница счастья каждого человека". Мероприятие состоится в рамках фестиваля "ПришвинФест" в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ (ул. Ленина, 23, ауд. 501) 20 февраля в 15 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Также с докладами, посвященными дневниковым записям, поэтике творчества и философскому наследию Пришвина выступят исследователи творчества писателя, учителя литературы, школьники и студенты гуманитарных специальностей.

Напомним, в Тюмени в эти дни проходит "ПришвинФест" – литературный фестиваль, посвященный 151-й годовщине со дня рождения писателя Михаила Пришвина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# культура , литература , образование , ТюмГУ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:26 19.02.2024Виртуальную микроскопию начнут использовать в Тюменском медуниверситете при изучении морфологии
17:04 19.02.2024После окрашивания волос новой краской у тюменки начался отек Квинке
16:53 19.02.2024Директор Дома-музея Михаила Пришвина в Дунино приедет в Тюмень на конференцию
16:42 19.02.2024В тобольском приюте для животных появились боксы для размещения кошек