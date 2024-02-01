Изделия тобольских косторезов представят на выставке "Ладья. Весенняя фантазия–2024" в Москве

| Фото: с сайта Тобольской фабрики художественных косторезных изделий (архив) | Фото: с сайта Тобольской фабрики художественных косторезных изделий (архив)

Тобольские косторезы представят свои работы на выставке народных художественных промыслов России “Ладья. Весенняя фантазия–2024” в Москве с 28 февраля по 3 марта.

Как сообщает телеканал “Тобольское время”, в павильоне АО “Экспоцентр” тоболяки выставят изделия из бивня мамонта, интерьерную скульптуру и бижутерию. Это и традиционные изделия, и новые, которые мастера выполнили в ноябре-декабре 2023 года. Например, “Звуки бубна”, шаман из зуба кашалота. Новые работы мастера посвятили 95-летию Тобольской фабрики художественных косторезных изделий, которое отметят в апреле 2024 года.

По информации ассоциации "Народные художественные промыслы России", свою продукцию также представят более 600 организаций промыслов, мастеров и художников, ремесленников и творческих объединений, в том числе всемирно известные центры народного искусства: Федоскино, Палех, Холуй, Мстёра, Жостово, Хохлома, Ростовская финифть, Гжель, Кадомский вениз, Вологодское, Елецкое и Михайловское кружево, Торжокские золотошвеи и многие другие.

Инна Пахомова