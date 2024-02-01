Мастер-классы и "Красильные выходные" ждут тюменцев в феврале

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Культурно-просветительская программа "Тюменская (кармацкая) роспись" стартовала в Тюмени 18 февраля. Участников ждут мастер-классы, выставки, фестиваль "Красильные выходные".

Программу реализует "Музей истории крестьянского быта" в деревне Насекина при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Инна Нестерова, для желающих организуют 20 мастер-классов. Их будут проводить четыре мастера — Вера Быкова, Ольга Отраднова, Татьяна Калинина и сама Инна Нестерова.

"Наша задача — познакомить с этой росписью как можно больше людей. По большей части приглашаем мастеров, педагогов изобразительного искусства, дополнительного образования, чтобы они уже потом распространяли полученные знания среди своих учеников. Мечтаем, чтобы роспись пошла в массы", — поделилась руководитель проекта.

Желающие смогут освоить кармацкую роспись самостоятельно по видеоурокам, которые выложат в Telegram-канале проекта. Всего запишут 20 таких роликов.

Летом слушателей культурно-просветительской программы ждут "Красильные выходные", которые пройдут в Музее истории крестьянского быта 6 и 7 июля.

"На этих "выходных" мы будем придумывать новый тюменский сувенир с росписью. Соберется коллектив единомышленников. Каждый раз на этом фестивале мы придумываем что-то новое. Так, летом 2023 года мы представили коллекцию "Все дело в шляпе". Для нее наносили тюменскую роспись на шляпы. В 2022 году дефиле "Красильных выходных" закончилось показом коллекции "Свои в доску". Этот фестиваль интересен не только жителям Тюменской области, но и Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Омска, Кирова", — добавила Инна Нестерова.

Проект "Тюменская (кармацкая) роспись" не закроется фестивалем "Красильные выходные". После него начнут открывать выездные выставки в Кулаково, Омутинском и Исетском районах.

День открытия проекта — 18 февраля — стал ознакомительным. В пространстве "Цех" прошли лекции о тюменской росписи как о культурном феномене, истории возрождения тюменской росписи, тюменской росписи в XXI веке. Тюменские мастера проживали в поселениях Тобольской губернии, расположенных по реке Кармак. Поэтому называли их роспись и тюменской, и кармацкой. В особой технике расписывали стены, потолки, домашнюю утварь, мебель.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мастер Вера Быкова убеждена, что традиционная тюменская роспись "жива", ее потенциал очень велик. Сейчас тюменка развивает серию "Тюмень купеческая". Цветами и узорами уже украшены шкатулки, подносы, кожаный ежедневник, сумка.

"Тюменская роспись впишется в любой интерьер. Будет хорошо смотреться и на мебели, и на деревянных элементах. Наши купцы были сметливые и образованные, бывали в Европе, в Москве. Они ценили, когда пространство насыщается красотой, красивыми вещами. Я сама видела в старых домах расписные потолки, например, на углу улиц Крупской и Каширской, Ленина и Дзержинского. Весь потолок был расписан цветами в классической манере. Сейчас я ищу заказчика. В частности, с дизайнером мы сделали открытку с узорами из серии "Тюмень купеческая". Изображение уже можно использовать в полиграфическом дизайне, например, сделать обертку для шоколада", — поделилась Вера Быкова.

Мастер Ольга Отраднова согласна с коллегой, тюменская роспись привлекает внимание жителей разных регионов. Ее работы уже разлетелись по всей стране, их можно встретить даже в Англии, Германии, Франции, Австралии. "Мои изделия приобретали гости столичных ярмарок. Кроме того, у нас интересный, богатый в туристическом плане регион. Очень много туристов из разных субъектов, покупают здесь наши изделия, увозят с собой", — поделилась она.

Ольга Отраднова начала заниматься тюменской росписью в 2017 году в качестве хобби. С 2020 года она стала делать первые шаги в профессии. Тюменка расписывает сумки, спилы деревьев, броши, декорирует одежду и предметы интерьера. "Я все еще изучаю роспись. С каждым новым изделием этот процесс продолжается", — сказала она.

Тюменка хочет, чтобы традиционная роспись продолжала находить место в городской среде, становилась частью культурного кода города. В 2023 году масштабная работа Ольги Отрадновой появилась в общественном интрьере — роспись появилась в ресторане урало-сибирской кухни "Наследие". Также мастер оформила там раму зеркала.

За новостями культурно-просветительской программы "Тюменская (кармацкая) роспись" можно следить в Telegram-канале проекта. Возрастное органичение: 12+.

Инна Пахомова