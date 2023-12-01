Жителей и гостей Тобольска познакомят с тонкостями пряничного дела

автор фото: Тамара Митрофанова | Фото: из архива семейного этноцентра "Дом Спиридон" автор фото: Тамара Митрофанова | Фото: из архива семейного этноцентра "Дом Спиридон"

Иммерсивный спектакль с погружением в традиции русского печатного пряника пройдет в семейном этноцентре "Дом Спиридон" в Тобольске 3 января. Начало — в 14 часов.

Вместе с хозяином дома посетители пройдутся по музею-балагану и познакомятся с местом сохранения многих народных традиций, предметами старинного быта, разного рода диковинами, коллекциями ремесленных изделий. В мастерской печатного пряника гости получат опыт приготовления интересного угощения.

Русским печатным пряником руководитель семейного этноцентра "Дом Спиридон" Антон Козлов начал заниматься 10-15 лет назад. Доски ручной работы приобретал у мастеров, которых раньше называли знаменщиками. Формы, как правило, выполняются по мотивам старинных образцов, либо это копии, созданные по музейным экспонатам.

По мнению Антона Козлова, печатные пряники не потеряли своей актуальности. Это традиция, которая дает возможность прикоснуться к чему-то глубокому, душевному, считает он.

"Если изделия печатать в определенной атмосфере, закладывать смыслы, соблюдая технологию, то они несут в себе дух праздника. Купить печенье в магазине - это одно, но когда мы сами делаем его, это воздействует на всех, кто рядом. Выпечка - это некий ритуал, праздничная игра. Когда люди печатают пряники, то их состояние в каком-то смысле становится торжественным. Когда горячие угощения достают из духовки, испытывают особую радость", - поделился Антон Козлов с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

Вкус пряников получается особым, отметил он. В тесто добавляются исключительно натуральные ингредиенты: хорошее сливочное масло, настоящий мед, пряности.

Знакомство с печатным пряником в этноцентре "Дом Спиридон" проводится не в первый раз. На такие встречи приходят и местные, и иногородние. В основном — это семьи или дружеские компании. Как отмечает Антон Козлов, участники всегда благодарят за этот опыт. Многие пишут и спрашивают о тонкостях этого дела, пекут пряники у себя дома, когда хотят устроить праздник.

Подробности предстоящей встречи можно узнать по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова