Акцию "Ночь ремесел" проведут в трех городах Тюменской области в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акцию "Ночь ремесел" проведут в Тюмени, Ишиме и Тобольске весной 2024 года. Организаторы отойдут от привычных ярмарок, события пройдут в формате открытых мастерских.

Об этом сообщил основатель кожевенной мастерской ADRON Crafts и директор Центра социальной адаптации и культурного развития "Эбием" Андрей Щебельник.

"Все знают о "Ночи музеев" и "Ночи искусств". По аналогии мы задумали "Ночь ремесел". В нее войдут три мероприятия в трех городах. По нашей задумке, событие должно проходить в историческом месте. Вот в Ишиме мы хотим организовать мероприятие на старой ковровой фабрике. Очень аутентичное место", — пояснил Андрей Щебельник.

С 18 до 22 часов мастера будут создавать изделия и рассказывать о своих ремеслах. Возможно, каждого участника представит ведущий. Посетители смогут понаблюдать за мастером, попробовать сделать что-то самостоятельно. Не исключено, что на событие пригласят музыкантов и исполнителей.

Проект поддержал департамент культуры Тюменской области. Ожидается, что "Ночь ремесел" станет ежегодным событием.

Инна Пахомова