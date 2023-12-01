  • 27 декабря 202327.12.2023среда
  • USD91,7069
    EUR101,1178
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Акцию "Ночь ремесел" проведут в трех городах Тюменской области в 2024 году

Общество, 14:05 27 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акцию "Ночь ремесел" проведут в Тюмени, Ишиме и Тобольске весной 2024 года. Организаторы отойдут от привычных ярмарок, события пройдут в формате открытых мастерских.

Об этом сообщил основатель кожевенной мастерской ADRON Crafts и директор Центра социальной адаптации и культурного развития "Эбием" Андрей Щебельник.

"Все знают о "Ночи музеев" и "Ночи искусств". По аналогии мы задумали "Ночь ремесел". В нее войдут три мероприятия в трех городах. По нашей задумке, событие должно проходить в историческом месте. Вот в Ишиме мы хотим организовать мероприятие на старой ковровой фабрике. Очень аутентичное место", — пояснил Андрей Щебельник.

С 18 до 22 часов мастера будут создавать изделия и рассказывать о своих ремеслах. Возможно, каждого участника представит ведущий. Посетители смогут понаблюдать за мастером, попробовать сделать что-то самостоятельно. Не исключено, что на событие пригласят музыкантов и исполнителей.

Проект поддержал департамент культуры Тюменской области. Ожидается, что "Ночь ремесел" станет ежегодным событием.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# акция , культура , ремесла , ремесленники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 27.12.2023С улиц Тюмени за стуки вывезли 27 тыс. 459 кубометров снега
14:49 27.12.2023Альбом тюменских музыкантов победил в проекте Russian World Music Chart
14:38 27.12.2023Житель Тюмени выплатил 2,3 млн рублей алиментов после изъятия у него внедорожника
14:27 27.12.2023Трансляция пресс-конференции "Итоги осеннего призыва на военную службу"